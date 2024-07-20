Trump suikast girişiminden sonra ilk kampanya mitingini düzenleyecek

Yayınlanma: 20.07.2024 - 13:20

Güncelleme: 20.07.2024 - 13:20

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz hafta suikast girişiminden kurtulduktan ve Cumhuriyetçi Parti’nin adaylığını resmen aldıktan sonra ilk kampanya mitingini cumartesi günü düzenleyecek. Trump, yeni başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü J.D. Vance ile birlikte, mücadele eyaleti Michigan'ın Grand Rapids şehrinde seçmenlerle buluşacak. Bu, resmi Cumhuriyetçi başkanlık bileti olarak ilk kampanya etkinlikleri olacak.

Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, bu hafta Milwaukee'deki Trump'ın adaylık kongresinde, Trump'ın geçen cumartesi ölümle burun buruna gelmesinin onu değiştirdiğini söyledi. Trump, perşembe akşamı yaptığı kabul konuşmasında ulusal birlik çağrısı yapacağını belirtti.

DEMOKRAT PARTİ’DE KARIŞIKLIK

Trump ve Vance, bu haftaki adaylık kongresinin ardından Cumhuriyetçi Parti’nin arkasında birleşmiş olarak Grand Rapids sahnesine çıkacak. Buna karşılık, Demokratlar karışıklık içinde ve artık Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım seçimlerinde Trump ile karşılaşacak Demokrat aday olup olmayacağı kesin değil.

Biden, geçen ay Trump ile yaptığı tartışmadaki kötü performansının ardından kendi partisindeki birçok seçilmiş yetkiliden adaylıktan çekilmesi ve yeniden seçim kampanyasını sona erdirmesi yönünde artan çağrılarla karşı karşıya.

Biden, kamuoyu yoklamalarında geride ve Trump'a karşı her kilit eyalette geride kalıyor. Birçok Demokrat, Biden'ın zafer yolunun neredeyse olmadığını ve partinin Trump'a karşı yeni bir başkan adayı bulması gerektiğini düşünüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Grand Rapids'teki miting, geçen hafta sonu Butler, Pensilvanya'daki açık hava etkinliğinin aksine kapalı bir arenada yapılacak. O etkinlikte, silahlı saldırgan Gizli Servis güvenlik çemberinin dışındaki bir binanın çatısına tırmanarak Trump'a ateş açmış, kulağını sıyırarak geçirmiş, bir miting katılımcısını öldürmüş ve birkaç kişiyi yaralamıştı.

Trump'ı korumakla sorumlu olan ABD Gizli Servisi, Grand Rapids etkinliği için güvenlik hakkında yorum yapmayı reddetti. Butler mitingindeki güvenlik açıklarına ilişkin bir soruşturma devam ediyor.

Gizli Servis yaptığı açıklamada, "Koruyucu operasyonlarımızda kullanılan yöntemler ve araçlar hakkında konuşmuyoruz" dedi.

Trump, perşembe günü yaptığı kongre konuşmasında ölümden kıl payı kurtuluşunu ayrıntılı olarak anlatarak, izleyicilere "Yüce Tanrı'nın lütfu sayesinde" onlarla konuştuğunu söyledi.