Gizli Servis eleştirilerin odağında: Trump’a saldıran kişinin olduğu binada polis var mıydı?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:50

Washington Post’un haberine göre, Trump’a suikast girişiminde bulunan Matthew Crooks’un çatısından ateş açtığı Agr International binasının içerisinde, ABD Gizli Servisi tarafından görevlendirilen yerel polis memurları bulunuyordu.

İsimsiz kalma şartıyla konuşan yerel polisler, sonradan çatısından ateş açılan Agr International binasının içinde elinde belirsiz ekipmanlarla şüpheli şekilde hareket eden bir adamı fark ettiler ve durumu Gizli Servis komuta üssüne haber verdiler.

Polisin uyarısından kısa süre sonra saldırı gerçekleşti.

SEYİRCİLER UYARDI, ÖNLEM ALINMADI

Yerel polisin açıklamaları, ABD başkanı ve başkan adayını korumakla yükümlü olan Gizli Servisin miting alanı dışındaki bölgeleri güvence altına almakta başarısız olduğu ve kolluk kuvvetlerinin şüpheli faaliyetlere duyarsız kaldığı eleştirilerini güçlendiriyor.

Daha önce, mitingde bulunan seyirciler de basına konuşmuş ve ‘yakınlardaki bir binaya tırmanan bir adam gördüklerini’ söylemişlerdi.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, binaya tırmanan saldırganı gösteren bir adam “Polis! Polis!" diye bağırırken, diğer katılımcıların da binayı işaret ettiğini gösteriyor. Bir kadın ise "Çatıda!" diyerek polisin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Gizli Servis genel güvenlik planından sorumluydu, ancak başkanın güvenliğinden sorumlu teşkilat, güvenlik çemberi dışındaki alanlarda yerel kolluk kuvvetlerine güvendiğini belirtti.

Agr binası ise, halkın metal dedektöründen geçerek girmesi gereken çevre içinde değildi.

KİM SUÇLU?

Agr binası içindeki polislerin bağlı olduğu Beaver ilçesi polis departmanı sözcüsü, olayla ilgili olarak "Miting, Gizli Servis sorumluluğundaydı ve bu yüzden mekânın ve çevresinin güvenliğinden emin olmak onların göreviydi. Bu bence sağduyudur. Bu, onların işi" açıklamasını yaptı.

Sözcü, "Yerel kolluk kuvvetlerini suçlamak, suçu üstlenmeleri gerekirken başkalarına atmalarından başka bir şey değil" diye ekledi.

İddiaya göre Gizli Servis keskin nişancısı, 20 yaşındaki Matthew Crooks ateş etmeden önce saldırganı merceğe almıştı ve oluşturduğu olası tehdidi teyit etmeye çalışıyordu.

Gizli Servis telsiz trafiği, yerel polisin ya şüpheli bir adamı gördüğünü ya da o binanın etrafında bulmaya çalıştığını aktarmıştı.

İfadeye göre, Crooks silahını kaldırır kaldırmaz ateş eden karşı keskin nişancı, Crooks'u tek atışla öldürdü. Ancak Crooks çoktan üç el ateş etmiş ve bir kişinin ölümüne, Trump dahil olmak üzere üç kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.