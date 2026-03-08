Trump’tan ayrılıkçı Kürt gruplar hakkında 'U' dönüşü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt’te hayatını kaybeden altı ABD askeri için düzenlenen cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada İran’la yürütülen savaş hakkında konuştu.

Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, yaşanan kayıpların üzücü olduğunu belirterek, “Çok üzücü bir gün” dedi. Ancak buna rağmen ABD’nin savaşta üstün olduğunu savundu.

Trump, cenaze töreninin savaş konusundaki görüşünü değiştirip değiştirmediği sorusuna, “Savaşı açık ara kazanıyoruz” yanıtını verdi.

Hayatını kaybeden askerlerin ailelerinin çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen Trump, savaşta yaşanan ölümlerin “her zaman çok üzücü” olduğunu ifade etti.

Trump daha önce de İran’la süren savaşta ABD tarafında yeni kayıplar yaşanabileceğini dile getirmişti.

“KÜRTLERİN SAVAŞA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Trump ayrıca, ayrılıkçı Kürt silahlı grupların İran’a karşı yürütülen savaşa dahil edilmesini istemediğini söyledi:

“Kürtlerle çok iyi ilişkilerimiz var ama savaş zaten yeterince karmaşık. Kürtlerin savaşa girmesini istemiyorum. Onların zarar görmesini de istemem.”

Trump’ın bu açıklaması, daha önce bazı haberlerde CIA’in İran’da ayaklanma başlatmak amacıyla Kürt güçlerini silahlandırmayı değerlendirdiği iddialarıyla çelişiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Irak'ta konuşlu ayrılıkçı Kürt grupların sınırdan İran'a girme olasılığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Bence bunu yapmak istemeleri harika. Tamamen desteklerim" ifadelerini kullanmıştı.

OKUL SALDIRISINDA İRAN'I SUÇLADI

Trump ayrıca İran’ın güneyindeki bir ilkokula düzenlenen ve en az 168 çocuk ile 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

Trump, “Gördüklerime göre bunu İran yaptı” diyerek İran mühimmatının “çok isabetsiz” olduğunu iddia etti.

İran'ın bir sonraki liderinin seçimine dahil olmak istediğini yineleyerek, “her 10 yılda bir geri dönmek istemediğini” söyleyen Trump, şunları kaydetti:

“Beş yılda bir veya 10 yılda bir geri dönüp bunu yapmak istemiyoruz. Ülkelerini savaşa sürüklemeyecek bir başkan seçmek istiyoruz.”