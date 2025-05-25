Trump'tan “Derin Devlet” operasyonu: Beyaz Saray’da 30 dakikada tasfiye

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) bünyesindeki neredeyse tüm direktörlüklerde görev yapan personel cuma günü öğleden sonra e-posta yoluyla bilgilendirildi.

Görevden alınan isimlere ofislerini boşaltmaları için yalnızca 30 dakika süre tanındı. Görevden almalar, Ukrayna, İran ve Hint-Pasifik gibi kilit bölgelerden sorumlu birimleri de kapsadı.

CNN ve Reuters’a konuşan kaynaklar, tasfiyelerin büyük ölçüde önceden haber verilmeden yapıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, yeni yapılanmada “kilit rol” oynadığı ifade edildi.

Axios’a konuşan bir yetkili, “NSC, Derin Devlet’in kalbidir. Bu, Marco’nun Derin Devlet’e karşı savaşıdır” ifadelerini kullandı.

Rubio ise yaptığı açıklamada, NSC’nin yeniden yapılandırılmasının temel amacının bürokrasiyi sadeleştirmek ve dış politikadaki karar alma süreçlerini üst düzeyde yoğunlaştırmak olduğunu belirterek, “NSC artık bir koordinasyon birimi olacak, politika üretmeyecek” dedi.

PERSONEL SAYISI DÜŞÜYOR

Trump’ın ilk dönemindeki sadeleştirme girişiminden daha kapsamlı olan bu yeni plan çerçevesinde, NSC’nin personel sayısı 300’den 50’ye indirilecek.

Reuters’a bilgi veren kaynaklara göre, Afrika politikaları ve NATO koordinasyonunu yürüten bazı direktörlüklerin tamamen kaldırılması veya birleştirilmesi gündemde.

Yeni yönetim anlayışı, kararların tepeden inme şekilde alınmasını öngörüyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın geçtiğimiz haftalarda Suriye yaptırımlarını geri çekmesini örnek göstererek, “Başkan emri verdi, kabine uyguladı. Artık sonsuz komiteler yok” dedi. Bu model, “tersine işleyiş” olarak adlandırılıyor.

Tasfiye dalgası, yalnızca kariyer bürokratları değil, Trump’ın kendi döneminde atadığı siyasi isimleri de kapsadı. Memorial Day tatili öncesine denk getirilen yeniden yapılandırma, Trump’ın ikinci dönemindeki en büyük kurumsal müdahale olarak dikkat çekti.

Beyaz Saray henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Marco Rubio’nun NSC’yi yönetmeye devam edeceği belirtildi. Yeni yapıda Rubio’ya Andy Baker ve Robert Gabriel isimli iki yardımcı danışman destek verecek.