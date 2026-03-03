Trump’tan diplomasiye kapı kapatan sözler: Konuşmak istiyorlar, çok geç

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trump, ABD saldırılarının ardından İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini öne sürdü.

Trump, bir kullanıcının ABD saldırılarının “Trump Doktrini’nin doğuşu” olduğu yönündeki yorumuna yanıt verirken, İran’a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Donanma ve Liderlikleri yok oldu. Konuşmak istiyorlar. Ben de ‘Çok Geç!’ dedim.”

Trump’ın “Çok Geç” ifadesi, Washington’ın diplomasi kapısını kapattığı yönünde yorumlandı.

ABD Başkanı daha önce de operasyonların süresinin belirsiz olduğunu belirtmiş, saldırıların ABD güçlerini ve müttefiklerini koruma amacı taşıdığını savunmuştu.