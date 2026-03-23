Trump’tan diyalog açıklaması, İsrail’den saldırı: Tahran yeniden vuruldu

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği saldırıların, İran rejimine ait altyapı tesislerini hedef aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların “Tahran’ın kalbinde” yürütüldüğünü açıkladı.

Operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile “verimli görüşmeler” yapıldığı yönündeki açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, başkent genelinde birçok noktanın hedef alındığını bildirdi. Saldırıların ardından bölgede hasar oluştuğu aktarıldı.

İran Kızılayı ise yıkılan bir konut binasının enkazında bir çocuğu arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberlere göre, Tahran yönetimi ABD ile herhangi bir görüşme yürütüldüğü iddialarını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları 5 günlüğüne ertelediklerini açıklamıştı.