Trump’tan flaş iddia: Çin, İran’a silah göndermeyecek

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Çin’in İran’a silah sevkıyatı yapmama konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Trump, mayıs ayında Çin’e gerçekleştirmesi planlanan ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini de açıkladı.

ABD Başkanı, Çin ile ilişkilerde işbirliğine vurgu yaparken askeri güç mesajı da verdi.

Trump, şunları söyledi:

“Çin, Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de, aynı zamanda tüm dünya için yapıyorum. İran’a silah göndermeyeceklerini kabul ettiler. Oraya vardığımda Başkan Xi bana kocaman bir kucak verecek. Akıllıca ve çok iyi bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, gerekirse savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyiyiz.”