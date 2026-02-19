Trump'tan Gazze Barış Kurulu'nda açıklama: ‘8 savaşı sona erdirdik. 9'uncusu yolda’

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de taraflar arasında ateşkes imzalanmasıyla ABD Başkanı Donald Trump önderliğinde Gazze Barış Kurulu oluşturulması kararı alındı.

Türkiye, Azerbaycan, İsrail ve Katar gibi ülkelerin yer aldığı kurulun ilk toplantısı bugün ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

"GAZZE'DE SAVAŞ SONA ERDİ"

Konuşma yapan ABD Başkanı Trump Gazze'de savaşın sona erdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük bir liderler grubu bizimle. Basit bir şey yapıyoruz: Barış sağlıyoruz. Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz. 8 savaşı sona erdirdik. 9'uncusu yolda. En kolayı olmasını umuyordum ama en zoru oldu. Barış Kurulu, en somut sonuçlar verecek projelerden biri. Buradaki liderlerle birlikte bunu başarmak için çalışıyoruz. Gazze, oldukça karmaşık bir durumda. Steve ve Jared'a teşekkür ediyorum.

Bu kurul en prestijli kurullardan bir tanesi. Bazı liderler hızlıca katıldı. Bazılarını da biz istemiyoruz çünkü başımıza bela açıyorlar.

Buradaki tüm liderlere ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu bina barış için inşa edildi. Bu binaya benim adımı vermek istediler ve ilk geldiğimde Donald J. Trump yazıyordu. Kim düşünürdü ki bu binanın ne için inşa edileceğini. dışişleri bakanlığı bu binayı aldı ve çok güzel şekilde inşa edildi. Daha parlak bir gelecek için çalışıyoruz. Orta Doğu ve Gazze halkı için hatta tüm dünya halkı için çalışıyoruz.”

"GAZZE İÇİN 10 MİLYAR DOLAR HİBE EDECEĞİZ"

"Dünya üzerinde barıştan daha ucuz bir şey yok. Savaş başladığı zaman barıştan yüzlerce kat daha fazla para harcıyorsunuz. En sonda oturan beyefendi gülüyor. 30 yıl savaşıyordunuz (Aliyev ve Paşinyan’a) ve biz sona erdirdik. Ofisime geldiler ve dediler ki ’22 yıldır savaşıyorum, yaptığım tek şey bu beyefendiyle savaşmaktı’ dedi. Ve 7 yıldır görevde olan karşı taraftaki beyefendi de 7 yıldır bu adamla savaşıyordum dedi. Artık dost oldular diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Lütfen ayağa kalkın. Onlar gerçekten çetin cevizler. Birbirlerini hiç sevmiyorlardı ama şimdi barıştılar. 32 yıl inanabiliyor musunuz? Barıştan ucuz bir şey yok, savaş bunun 100 kat maliyetli" ifadelerini kullanan Trump, ABD olarak Gazze için 10 milyar dolar hibe edeceklerini açıkladı.

"İRAN KARARIMIZI 10 GÜN İÇİNDE GÖRECEKSİNİZ"

Konuşmasında İran ile yapılan müzakerelere de değinen Trump, "Belki bir adım daha ileri gitmemiz gerekecek, belki de gerekmeyecek. Bunu 10 gün içinde öğreneceksiniz" dedi.

Tahran yönetiminin nükleer konusunda anlaşmaya varması gerektiğini ise şöyle dile getirdi:

"İran'la yapacak bazı işlerimiz var. Nükleer silaha sahip olamazlar; bu onlara çok açık bir şekilde söylendi. İran'ın nükleer silahı olursa Ortadoğu'ya barış gelmez."