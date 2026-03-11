Trump’tan Herzog’a sert sözler: Zayıf ve acınacak biri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail televizyonu Channel 12 muhabiri Barak Ravid ile yaptığı görüşmede Netanyahu için yapılan af başvurusunu gündeme getirdi.

Herzog’un karar vermeden önce Adalet Bakanlığı’nın tavsiyesini beklemesi gerektiğini söylemesine tepki gösteren Trump, sert ifadeler kullandı.

Trump, “Herhangi bir hukuki görüşe ihtiyacı yok. Bu tamamen saçmalık. O zayıf ve acınacak biri” dedi.

ABD Başkanı ayrıca Netanyahu’nun savaş sürecine odaklanması gerektiğini savunarak “Bibi’nin savaşa odaklanmasını istiyorum, saçmalıklarla uğraşmasını değil” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI AF TALEBİNİ UYGUN BULMADI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı af birimi, Netanyahu için yapılan af başvurusunun gerekli şartları karşılamadığı yönünde değerlendirme yaptı.

Bu nedenle Herzog’un böyle bir durumda af kararı vermesinin oldukça düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

Trump, geçen hafta da Herzog’u af kararı vermediği için “utanç verici” olarak nitelendirmişti.

Herzog’un ofisi ise bu açıklamalara yanıt vererek, af kararının herhangi bir dış etki olmadan ve bağımsız şekilde verileceğini vurgulamıştı.