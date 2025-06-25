Trump'tan Hiroşima ve Nagazaki benzetmesi: İran cehennemi yaşadı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda’da İran’a yönelik hafta sonu düzenlenen saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, saldırının etkilerini anlatırken, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarını örnek gösterdi.

“Hiroşima örneğini vermek istemem, Nagazaki örneğini de vermek istemem ama aslında bu da savaşı bitiren şeydi” diyen Trump, İran’a yapılan saldırının da benzer şekilde sonuç verdiğini savundu.

Trump, İran’ın nükleer programına ağır bir darbe vurduklarını belirterek, “Eğer biz o hedefleri vurmasaydık, şu an hâlâ savaşta olurduk” ifadelerini kullandı.

İran’ın büyük zarar gördüğünü öne süren Trump, “Onlar cehennemi yaşadı. Zenginleştirme yapmak isteyecekleri en son şey bu” diyerek İran’ın geri adım atacağını savundu.

İSRAİL'DEN RAPOR BEKLİYOR

Trump, İran’daki saldırıların etkilerine ilişkin olarak İsrail’den bir hasar tespit raporu beklediklerini de söyledi.

Raporda ortaya konacak verilerin, “tamamen yok ettik” şeklindeki kendi söylemini doğrulayacağını iddia eden Trump, şunları söyledi:

“İran’ın nükleer programını onlarca yıl geriye götürdük. Bence bir daha denemeyecekler” dedi.