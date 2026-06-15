Hürmüz Boğazı açıldı: ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol trafiğine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, petrol yüklü çok sayıda geminin boğazdan çıkış yapmaya başladığını duyurdu.

Trump, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişte güney hattını kullandığını belirterek, bu güzergâhın “tamamen güvenli ve emniyetli” olduğunu savundu.

Bölgede başka seyir alanlarının da bulunduğunu ifade eden Trump, petrol taşımacılığının Hürmüz Boğazı üzerinden devam ettiğine dikkat çekti.

Trump, “Gemiler, çoğu petrol yüklü olarak, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli, emniyetli ve el değmemiş olan güney “otoyol”unu kullanıyorlar. Başka seyahat rotaları da var!!!” dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞLER ÜCRETLİ OLABİLİR'

İran’ın, ABD ile yürütülen müzakerelerde mutabakat metnine son dakikada Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin “denizcilik hizmetleri” maddesi eklettiği öne sürüldü.

İran basını, bu ifadenin Tahran’ın boğazdan geçen ticari gemilerden ücret almasının önünü açtığını yazdı.

İran merkezli Fars haber ajansına konuşan kaynaklar, mutabakat metninin son dakikalarda değiştirildiğini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran-Umman egemenliğinin “açık ve net şekilde” vurgulandığını aktardı.

Haberde, metne eklenen “Hürmüz Boğazı’ndaki denizcilik hizmetlerinin gelecekteki yönetimi” ifadesinin İran ve Umman tarafından belirleneceği belirtildi.

İran basınına göre anlaşma kapsamında gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan 60 gün boyunca ücretsiz geçişine izin verilecek. Bu sürenin ardından İran’ın güvenlik, seyir, çevre ve sigorta hizmetleri gerekçesiyle ticari gemilerden ücret almayı planladığı ileri sürüldü.

Tasnim haber ajansı da taraflar arasındaki bazı başlıklarda anlaşmazlıkların mutabakat açıklanana kadar sürdüğünü yazdı.

İran kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın anlaşma duyurusunun hemen ardından açılmasını istediğini, ancak Tahran’ın bunu kabul etmediğini öne sürdü.

Haberde, boğazın yeniden açılma sürecinin anlaşmanın cuma günü imzalanmasından sonra başlayacağı ve Trump’ın sosyal medya paylaşımını İran’ın itirazı üzerine değiştirdiği iddia edildi.

ABD-İRAN ANLAŞMASI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti" ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.