Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kontrol bizde

ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün ABD’de olduğunu iddia etti.

Newsmax kanalında yayımlanan “Greg Kelly Reports” programına katılan Trump, Hürmüz Boğazı’nı kimin kontrol ettiği yönündeki soruya, “Biz kontrol ediyoruz” yanıtını verdi.

Trump, “Onlar sorun çıkarabilir, hoş olmayan şeyler yapabilir ancak kontrol bizde. Radarlarının çoğunu, mühimmatlarının önemli bölümünü ve füze rampalarını vurduk. İnsansız hava araçlarını ve füzelerini etkisiz hale getirdik. Kontrol bizde ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Trump’ın açıklaması, ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

ABD yönetimi, saldırıların İran’ın ticari gemileri ve bölgedeki Amerikan unsurlarını hedef alan eylemlerine karşılık düzenlendiğini savunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son saldırılarda İran’a ait füze ve insansız hava aracı sahaları, mühimmat depoları, deniz unsurları, iletişim ağları ve kıyı gözetleme noktalarının hedef alındığını bildirdi.

Trump da ABD güçlerinin İran’ın özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetleriyle bağlantılı askerî kapasitesini hedef aldığını söyledi.

DENİZ ABLUKASI YENİDEN UYGULANACAK

ABD ordusu, İran’a ait limanları, petrol terminallerini ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı.

ABD öncülüğündeki Müşterek Denizcilik Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan bildirime göre abluka, 14 Temmuz Salı günü ABD doğu saatiyle 16.00’da başlayacak ve bayrağına bakılmaksızın İran limanlarına giriş veya çıkış yapan bütün gemileri kapsayacak.

İran dışındaki ülkelere giden veya bu ülkelerden gelen gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan tarafsız geçişinin ise engellenmeyeceği belirtildi. İzinsiz biçimde abluka bölgesine girmeye çalışan gemilerin durdurulabileceği, yönlerinin değiştirilebileceği veya el konulabileceği bildirildi.

ABD, İran limanlarına yönelik ilk ablukayı 13 Nisan’da uygulamaya koymuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, abluka sırasında İran limanlarına yönelen çok sayıda ticari geminin durdurulduğunu veya rotasının değiştirildiğini açıklamıştı.

Trump, önceki ablukanın “büyük bir başarı” olduğunu savunarak, “Herkesin geçmesine izin vereceğiz ancak İran’la iş yapanlar bunun dışında kalacak” dedi.

'159 GEMİ BATIRILDI, 200 UÇAK YOK EDİLDİ'

Trump, ABD müdahalesinin ardından Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin İran’dan eskisi kadar çekinmediğini savundu.

İran’ın askerî gücünün “büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini” ileri süren Trump, ülkeye ait 159 geminin batırıldığını, yaklaşık 200 savaş uçağının yok edildiğini, radar ve hava savunma sistemlerinin ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Trump, “Dört ay önceki İran’dan çok farklı bir ülke var. Dört ay içinde onları büyük ölçüde Taş Devri’ne geri götürdük” ifadelerini kullandı.

İran’ın hâlâ bazı füzelere ve sınırlı bir saldırı kapasitesine sahip olduğunu belirten Trump, söz konusu askerî kayıplara ilişkin ayrıntılı kanıt sunmadı. Trump’ın açıkladığı gemi ve uçak sayıları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

“ORTA DOĞU'NUN ZORBASIYDI”

İran’ı “Orta Doğu’nun zorbası” olarak nitelendiren Trump, Tahran yönetiminin kendisine karşı aynı şekilde hareket edemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı, “İran Orta Doğu’nun zorbasıydı. Ancak bana zorbalık yapamayacaklardı” dedi.