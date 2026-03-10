Trump’tan Hürmüz Boğazı uyarısı: Daha önce görülmemiş bir bedel öder

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşım hattına mayın yerleştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Trump, böyle bir adımın doğrulanması halinde İran’ın “daha önce görülmemiş bir bedel ödeyeceğini” belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “İran Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın yerleştirdiyse –ki buna dair elimizde bir rapor yok– bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırmasının gerilimi düşürmek açısından önemli bir adım olacağını da vurguladı.

Trump, “Eğer yerleştirilmiş olabilecek mayınlar kaldırılırsa bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacaktır” dedi.

Trump, bir sonraki paylaşımında, “Uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı teknoloji ve füze yeteneklerini, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşemeye çalışan tüm tekne ve gemileri kalıcı olarak ortadan kaldırmak için kullanıyoruz.Bunlar hızlı ve şiddetli bir şekilde bertaraf edilecektir. Dikkat!” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD istihbaratına dayandırılan bilgilere göre İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye başladığı öne sürüldü.

Konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre İran, son günlerde boğaza birkaç düzine mayın yerleştirdi.

CNN'in haberine göre kaynaklar, döşenen mayın sayısının henüz geniş çaplı olmadığını ancak İran’ın elindeki kapasitenin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Yetkililer, İran’ın küçük botlarının ve mayın döşeme kapasitesinin yüzde 80–90’ını hâlâ koruduğunu, bu nedenle kısa sürede yüzlerce mayın yerleştirebilecek durumda olduğunu ifade etti.

CNN’in daha önceki haberlerine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İran donanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nda fiili kontrol sağlıyor.

Devrim Muhafızları’nın, mayın döşeyen küçük tekneler, patlayıcı yüklü botlar ve kıyı konuşlu füze bataryalarından oluşan bir “ölüm hattı” kurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

Devrim Muhafızları daha önce boğazdan geçen her geminin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Savaşın başlamasından bu yana boğazın durumu CNN’e konuşan kaynaklar tarafından “ölüm vadisi” olarak nitelendiriliyor.