Trump’tan Hürmüz Boğazı mesajı: Kontrol altına aldık

ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e verdiği röportajda İran yönetiminin askeri operasyonlar sonrası ciddi şekilde zayıfladığını savundu.

Trump, “İran bir hafta önce güçlüydü, şimdi ise tamamen etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’da yeni bir liderin belirlenmesi sürecinin zor olmayacağını öne sürdü.

ABD’nin bu süreçte rol oynayacağını ima eden Trump, durumu Venezuela’da Nicolás Maduro’nun yakalanmasının ardından yaşanan gelişmelere benzetti.

Trump, “Bu çok kolay olacak. Venezuela’da olduğu gibi olacak. Orada harika bir liderimiz var ve çok iyi iş çıkarıyor” dedi.

Trump, İran’da yeni yönetimin mutlaka demokratik bir yapıya sahip olması gerekmediğini de söyledi.

“Dini bir lider olabilir mi?” sorusuna Trump, “Evet olabilir. Önemli olan adil olması ve ABD ile İsrail’e iyi davranması” yanıtını verdi.

Trump ayrıca İran’ın Orta Doğu’daki diğer ülkelerle de iyi ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.

MÜTTEFİKLERE VURGU

Trump, Orta Doğu’daki bazı ülkelerle güçlü ilişkiler kurduğunu savundu.

ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle ilişkilerinin kendi döneminde geliştiğini belirten Trump, bu ülkelerin ABD ile yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Trump, İran’a yönelik askeri operasyonları da övdü.

Operasyonların etkisini “10 üzerinden 12 ya da 15” olarak nitelendiren Trump, İran donanmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti:

“Donanmalarını vurduğunuzda planlarını uygulayamazlar. Büyük olanlar dahil yaklaşık 25 gemiyi etkisiz hale getirdik.”

HÜRMÜZ BOĞAZI

Trump, İran’la yaşanan gerilimin petrol fiyatlarını artırabileceği yönündeki değerlendirmeleri ise küçümsedi.

Artışın kısa süreli olacağını savunan Trump, Hürmüz Boğazı konusunu da kontrol altına aldıklarını söyledi.

Trump, petrol fiyatları konusunda “Sorun değil. Kısa süreli olacak. Çok hızlı bir şekilde düşecek” dedi.