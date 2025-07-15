Trump'tan 'inanç' mesajı: Dini, ülkeye geri getirmeliyiz

Trump, Beyaz Saray'da inanç temelli hayır kurumlarına bağış yapan 60'tan fazla iş insanını ağırladığı buluşmada, ABD'de inanç özgürlüğü ve dindarlık adına yaptığı girişimlere değindi.

"Ülkemiz hicret edenler ve inananlar tarafından kuruldu" diyen Trump, ABD'yi inşa eden işçi ve girişimci grupların, bunu "inancın sağlam pusulası" rehberliğinde gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Dini, ülkeye geri getirmeliyiz ve bence bunu çok yüksek bir seviyede yapmaya başlıyoruz" dedi ve ülkede kiliselerin tekrar dolmaya başladığını söyledi.

ABD'nin "Tanrı'nın gözetiminde iyimser bir ulus" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, dini özgürlüklerin en çok kendi yönetimi döneminde korunduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, 1954'ten beri ABD vergi kanununda yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşların siyasi adayları desteklemesini veya karşı çıkmasını yasaklayan Johnson Yasası'nı kaldırarak, din adamlarının ve dini kuruluşların önündeki bu engeli kaldırdıklarını belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yasalaştırılan cinsiyet eşitliği yasasına da atıfta bulunan Trump, "Tanrı'nın iki cinsiyet, erkek ve kadın yarattığı temel ilkesini yeniden tesis ettik. Bu zor bir konuydu. Ellerinden hakları alınan ebeveynleri savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Beyaz Saray'da bir inanç ofisi açtıklarını ve bu ofisin farklı inançlara sahip herkesin hakkını savunmak ve temsil etmek gibi bir görevinin olduğunu hatırlattı.