Trump’tan İran’a 'deniz ablukası' sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran dosyasına ilişkin seçenekleri içeren bir haberi yeniden yayımladı.

Trump paylaşımında, “Eğer İran geri adım atmazsa başkanın elindeki kazanan kart: deniz ablukası” ifadelerini kullandı.

Söz konusu değerlendirme, Just News tarafından yayımlanan ve İran’a karşı deniz ablukası ihtimalini ele alan bir analize dayanıyor.

ANLAŞMA OLMAZSA...

Haberde, İran’ın ABD’nin sunduğu nihai anlaşmayı reddetmesi halinde Trump yönetiminin iki ana seçeneğe yönelebileceği belirtildi:

Tahran’a yönelik askeri saldırı

İran ekonomisini hedef alan kapsamlı deniz ablukası

Analize göre deniz ablukası, zaten kırılgan olan İran ekonomisini daha da baskı altına alabilir. Ayrıca Washington’un Çin ve Hindistan gibi büyük petrol ithalatçılarına yönelik diplomatik baskıyı artırarak İran’ın enerji gelirlerini sınırlamayı hedefleyebileceği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN SEYRİ

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya varamadığını duyurdu.

Vance, 21 saat süren görüşmelerin ardından ABD heyetinin İran’a “en iyi ve son teklifini” sunduğunu öne sürerek, “İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz” dedi.

Açıklama, Washington’un müzakereler için tanıdığı sürenin devam ettiğine işaret etti.

PAKİSTAN'DAN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI

Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, yaptığı açıklamada, “Tarafların ateşkese bağlı kalmayı sürdürmesi hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Dar, Pakistan’ın önümüzdeki süreçte de İran ile ABD arasında diyaloğu kolaylaştırmaya devam edeceğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSK ARTIYOR

Müzakerelerden sonuç çıkmaması ve Trump’ın deniz ablukası sinyali vermesi, Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Uzmanlara göre özellikle Hürmüz Boğazı, enerji arz güvenliği açısından kritik rol oynarken, olası bir abluka küresel petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilir.