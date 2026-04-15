Trump’tan İran'a mesaj: Ateşkes uzatılmayacak... 'Kritik iki gün' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili son açıklamasında, savaşın sona yaklaşabileceği sinyalini verirken ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını söyledi.

ABC News’e konuşan Trump, “Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum” diyerek Pakistan’ın arabuluculuğunda ilan edilen iki haftalık ateşkesin uzatılmasına kapıyı kapattı.

'İRAN'DA SİSTEM DEĞİŞTİ' İDDİASI

Trump, ABD’nin müdahalesi sonrası İran’daki yapının değiştiğini öne sürerek, “Aşırılık yanlıları tasfiye edildi, artık sistem farklı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, önümüzdeki sürece ilişkin ise detay vermekten kaçındı ancak “Gelecek iki gün olaylarla dolu olacak” diyerek kritik gelişmelere işaret etti.

Trump, İran’la bir anlaşmaya varılmasının Tahran açısından daha avantajlı olacağını savundu. “Bu durum iki şekilde sonuçlanabilir ama bence anlaşma daha iyi çünkü ülkelerini yeniden inşa etmelerine imkân tanır” dedi.

MÜZAKERELERİN YENİ TURU NE ZAMAN?

Trump, daha önce İran’la yeni bir müzakere turunun birkaç gün içinde yapılabileceğini açıklamıştı. Ancak hem ABD hem de İranlı yetkililer, ikinci tur görüşmeler için henüz net bir tarih belirlenmediğini duyurdu.

ABD basınına göre, yeni turda Amerikan heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderlik etmesi bekleniyor. Heyette ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de yer alacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz cumartesi Islamabad’da gerçekleştirilen ilk doğrudan görüşmelerde taraflar; uranyum zenginleştirme, vekil güçlere destek ve İran’ın füze programı gibi temel başlıklarda anlaşmaya varamamıştı.