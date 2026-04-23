Trump’tan İran’a peş peşe tehditler: Tereddüt etmeyin, vurun

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki siyasi duruma dikkat çekerek Hürmüz Boğazı’nın tamamen ABD kontrolünde olduğunu savundu.

Trump, ABD Donanması’na boğaza mayın döşemeye çalışan teknelere karşı “vur emri” verdiğini de açıkladı.

Trump’ın peş peşe yaptığı açıklamalar, küresel enerji piyasaları ve Orta Doğu’daki gerilim açısından yeni bir döneme işaret etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetiminde ciddi bir iç çekişme yaşandığını öne sürdü.

İran’da “sertlik yanlıları” ile “ılımlılar” arasında mücadele olduğunu savunan Trump, sertlik yanlılarının sahada ağır kayıplar verdiğini, ılımlıların ise güç kazandığını iddia etti.

Trump, “İran şu anda kimin lider olduğunu belirlemekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“HÜRMÜZ TAMAMEN MÜHÜRLENDİ”

ABD Başkanı, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağlandığını söyledi.

“ABD Donanması’nın onayı olmadan hiçbir gemi giriş ya da çıkış yapamaz. Hürmüz tamamen sıkı şekilde kapatıldı” diyen Trump, boğazın ancak İran’ın bir anlaşmaya varması halinde yeniden açılabileceğini savundu.

Öte yandan, Trump, ikinci açıklamasında ise Hürmüz Boğazı sularına mayın bıraktığı belirtilen teknelere karşı ABD Donanması’na doğrudan güç kullanma emri verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı, “Küçük tekneler de olsa, boğaza mayın döşeyen her tekne vurulacak ve batırılacak. Tereddüt edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ABD mayın tarama gemilerinin boğazda operasyon yürüttüğünü ve bu faaliyetlerin üç kat artırılması talimatını verdiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.