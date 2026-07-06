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Trump’tan İran’a sert sözler: İşi bitirmek zor olmayacak

Trump’tan İran’a sert sözler: İşi bitirmek zor olmayacak

6.07.2026 17:46:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Trump’tan İran’a sert sözler: İşi bitirmek zor olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran’la ya anlaşmaya varacaklarını ya da “işi bitireceklerini” söyledi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, ülkenin köprüleri, enerji tesisleri ve elektrik santrallerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. 

İran’la ya anlaşmaya varacaklarını ya da “işi bitireceklerini” söyleyen Trump, bunun “zor olmayacağını” savundu.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “İran’la bir anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü 91 milyon insanı etkilemek istemiyorum” dedi.

ABD’nin İran’ın altyapısını kısa sürede hedef alabileceğini söyleyen Trump, köprüler, enerji tesisleri ve elektrik santrallerini işaret etti. 

Trump, İran’ın elektrik üretim kapasitesinin “bir öğleden sonranın küçük bir bölümünde” devre dışı bırakılabileceğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı’na da değinen Trump, burayı “büyük bir para makinesi” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, İran’a yönelik politikasının temel gerekçesinin Tahran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu ifade etti.

Trump, açıklamasında rejim değişikliği arayışında olmadığını söylese de, “Rejim değişikliği istemiyorum, gerçi bu rejim değişikliği” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #ABD #İran