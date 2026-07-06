Trump’tan İran’a sert sözler: İşi bitirmek zor olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

İran’la ya anlaşmaya varacaklarını ya da “işi bitireceklerini” söyleyen Trump, bunun “zor olmayacağını” savundu.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “İran’la bir anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü 91 milyon insanı etkilemek istemiyorum” dedi.

ABD’nin İran’ın altyapısını kısa sürede hedef alabileceğini söyleyen Trump, köprüler, enerji tesisleri ve elektrik santrallerini işaret etti.

Trump, İran’ın elektrik üretim kapasitesinin “bir öğleden sonranın küçük bir bölümünde” devre dışı bırakılabileceğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı’na da değinen Trump, burayı “büyük bir para makinesi” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, İran’a yönelik politikasının temel gerekçesinin Tahran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu ifade etti.

Trump, açıklamasında rejim değişikliği arayışında olmadığını söylese de, “Rejim değişikliği istemiyorum, gerçi bu rejim değişikliği” ifadelerini kullandı.