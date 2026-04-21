Trump’tan İran’a suçlama: Ateşkesi defalarca ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yürürlükteki ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini öne sürdü. Trump’ın açıklaması, Washington ile Tahran arasında kırılgan şekilde süren ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “İran ateşkesi defalarca ihlal etti” ifadelerini kullandı.

Trump’ın suçlaması, son günlerde iki ülke arasında artan karşılıklı açıklamaların ardından geldi. ABD yönetimi daha önce de İran’ı bölgedeki deniz trafiğini tehdit etmek ve ateşkes şartlarını zedelemekle suçlamıştı.

İran tarafı ise bu iddiaları reddederek, asıl ihlallerin ABD’nin askeri baskısı ve deniz ablukası nedeniyle yaşandığını savunuyor.

GÖZLER YENİ MÜZAKERE TURUNDA

Taraflar arasında Pakistan’da yeni bir müzakere turu yapılması ihtimali gündemde bulunuyor. Ancak karşılıklı suçlamaların diplomatik süreci zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Washington yönetimi, nükleer program ve bölgesel güvenlik başlıklarında yeni temaslar hedeflerken, Tahran yönetimi tehdit altında müzakere etmeyeceğini vurguluyor.

Trump yönetimi daha önce ateşkesin uzatılmasının garanti olmadığını açıklamıştı. Son suçlamaların ardından bölgede yeniden çatışma riskine ilişkin endişeler artmış durumda.