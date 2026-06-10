Trump’tan İran’a yeni saldırı sinyali: Hedefte santraller ve köprüler var

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından düşürüldüğü iddia edilen ABD’ye ait Apache helikopterine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Fox News muhabiri Trey Yingst’e verdiği röportajda, Trump, İHA’nın helikopterde “iki pilotun arasına sıkıştığını” söyledi.

İHA’nın alev aldığını ancak patlamadığını belirten Trump, pilotların helikopteri suya indirmeyi başardığını ifade etti.

ABD Başkanı, kazadan sağ kurtulan iki pilotun durumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Trump, pilotların hayatta kalmasını “mucize” olarak tanımladı. Daha önce yapılan açıklamalarda da iki pilotun sağ ve yaralanmadan kurtarıldığı bildirilmişti.

İRAN'A KARŞI DAHA GENİŞ OPERASYON SİNYALİ

Trump, röportajda İran’a yönelik askeri adımların genişleyebileceğinin de sinyalini verdi.

Barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını belirten Trump, İran’daki elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınmasına her geçen gün daha fazla yaklaştığını söyledi.

Trump, İran’a yönelik operasyonların sürebileceğini belirterek, “Devam edebilirim” dedi.

ABD Başkanı, Tahran yönetimini hedef alan açıklamasında, “Bir anlaşma imzalayıp hayatta kalma şansları vardı” ifadelerini kullandı.

“BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR”

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü" yorumunu yaptı.

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilerek, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden kurtarıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi" diye konuştu.

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.

Fox News’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, salı gecesi İran içinde 20 hedefin vurulduğunu söyledi. Yetkili, CENTCOM’un saldırıların tamamlandığını açıklamasına rağmen bölgede durumun hâlâ “aktif” olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "İran güçleri hiçbir saldırıyı ve tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.