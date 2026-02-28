Trump’tan İran açıklaması: ABD büyük çaplı askeri operasyon başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı videoda, ABD ordusunun İran’a yönelik “büyük çaplı askeri operasyonlar” başlattığını duyurdu.

Yaklaşık sekiz dakika süren açıklamasında Trump, operasyonun gerekçesini ABD çıkarlarına yönelik tehditler olarak gösterdi.

Trump, Tahran yönetiminin faaliyetlerinin yalnızca ABD’yi değil, yurtdışındaki Amerikan askerlerini, askeri üsleri ve müttefik ülkeleri de tehlikeye attığını savundu.

İran’ın bölgedeki saldırılardan sorumlu olduğunu öne süren Trump, askeri müdahalenin “Amerikalıları koruma amacı” taşıdığını ifade etti.

Açıklamasında İran’a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, İran yönetiminin yıllardır ABD karşıtı söylemler benimsediğini belirtti.

Trump, “İran rejimi onlarca yıldır ‘Amerika’ya ölüm’ sloganı atıyor” diyerek Tahran’ı bölgede şiddeti körüklemekle suçladı.

DEVRİM MUHAFIZLARINA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Operasyon sırasında sivil kayıpların önlenmesi için adımlar atıldığını söyleyen Trump, buna rağmen Amerikalıların hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları’na silah bırakma çağrısı yaparak, aksi halde “kesin ölümle karşılaşacaklarını” ileri sürdü.

Konuşmasında 1979’daki ABD Tahran Büyükelçiliği rehine krizine de değinen Trump, o dönemde 66 Amerikalının 444 gün boyunca alıkonulduğunu hatırlattı. Trump, İran’ı “uzun süredir devam eden terör ve saldırı politikası” izlemekle suçladı.

Trump, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını ve uzun menzilli füze geliştirdiğini iddia etti.

ABD’nin askeri müdahalesinin bu tehditleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten Trump, “Füzelerini yok edeceğiz” ve “Donanmalarını etkisiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜN SAATİ YAKLAŞTI”

Trump, “Özgürlüğünüzün saati yaklaştı” ifadelerini kullanarak, İran’daki mevcut yönetime karşı açık mesajlar verdi.

“Bombalar her yere düşecek” diyen Trump, ABD’nin askeri adımlarının devam edeceğini belirtti.

İran’daki yönetim değişimine gönderme yapan Trump, operasyonun ardından iktidarın halkın eline geçmesi gerektiğini savundu. Trump, “Biz işimizi bitirdiğimizde hükümetinizi devralın, bu sizin olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İran halkının geçmişte ABD’den destek istediğini öne süren Trump, daha önce hiçbir ABD başkanının böyle bir adım atmadığını iddia etti.

Trump, “Bu, muhtemelen nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olacak. Yıllarca Amerika’dan yardım istediniz ama bunu alamadınız. Bugün benim yapmaya hazır olduğumu hiçbir başkan yapmaya istekli değildi” dedi.

Trump’ın açıklamasında operasyonun kapsamı, süresi ya da hedeflerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD yönetiminden ve uluslararası kaynaklardan konuya ilişkin yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.