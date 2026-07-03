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Trump’tan İran açıklaması: Neredeyse tüm taleplerimizi kabul ettiler

Trump’tan İran açıklaması: Neredeyse tüm taleplerimizi kabul ettiler

3.07.2026 08:42:00
Güncellenme:
AA
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Trump’tan İran açıklaması: Neredeyse tüm taleplerimizi kabul ettiler

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler" dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalına verdiği mülakatta, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler" diye konuştu.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler" ifadelerini kullandı.

İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler" dedi.

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