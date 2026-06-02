Trump'tan 'İran' açıklaması: O iddiayı yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin kesildiği yönünde haberler yapan ana akım Amerikan medyasına tepki gösterdi.

"ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Trump, açıklamasında "İran İslam Cumhuriyeti ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair haberler yanlış ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

Söz konusu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını henüz bilmediklerini belirten Trump, İran yönetimine "Artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi." şeklinde çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtmişti.

