Trump’tan İran mesajı: Operasyonun süresi belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını savunarak askeri operasyonun süresine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü açıkladı.

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley’e gönderdiği mektupta, operasyonların kapsamı ve süresinin şu aşamada öngörülemeyeceğini belirtti.

CNN’in elde ettiği mektuba göre Trump, “ABD hızlı ve kalıcı bir barış arzulasa da gerekli olabilecek askeri operasyonların tam kapsamını ve süresini şu anda bilmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Trump, Washington’ın İran’la “diplomatik bir çözüm” arayışında bulunduğunu ancak ABD ve müttefiklerine yönelik tehdidin “katlanılamaz” hale geldiğini savundu.

Mektupta saldırıların gerekçeleri arasında ABD güçlerini ve ana vatanını koruma, ulusal çıkarları savunma ve bölgesel müttefiklerin kolektif meşru müdafaası yer aldı.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin serbest akışının sağlanmasının da hedefler arasında olduğunu belirtti.

Trump, saldırıların bölgedeki müttefiklerin, özellikle Israil’in savunulması kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.