Trump’tan İran paylaşımı: Yakında akıllarını başlarına almaları gerekiyor

29.04.2026 11:35:00
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. “Anlaşma yapmayı bilmiyorlar” diyen Trump, Tahran’a “aklını başına al” mesajı verdi. Açıklamalar, nükleer gerilimde tansiyonu yeniden yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer anlaşma sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimini anlaşma konusunda yetersiz olmakla suçladı.

Trump, paylaşımında, “İran işlerini yoluna koyamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı. 

İran’ın müzakere sürecinde başarısız olduğunu savunan Trump, Tahran’a yönelik eleştirilerini yineledi.

Açıklamasında İran’a doğrudan mesaj veren Trump, “Yakında akıllarını başlarına almaları gerekiyor” dedi. 

Trump’ın açıklamaları, İran’ın nükleer programı etrafında süregelen uluslararası gerilimlerin ortasında geldi. 

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde somut bir ilerleme sağlanamazken, taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sürüyor.

