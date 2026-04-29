ABD’den İran’a baskı planı: Hürmüz’de abluka seçeneği masada

The Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, danışmanlarına Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir abluka için hazırlık yapılması yönünde talimat verdi.

Pazartesi günü yapılan toplantıda Trump’ın, savaşı yeniden başlatmak ya da ateşkes görüşmelerini sonlandırmak yerine ekonomik baskıyı sürdürme seçeneğini öne çıkardığı aktarıldı.

Haberde, Trump’ın ablukayı sürdürmenin, çatışmayı yeniden başlatmaya kıyasla daha düşük riskli bir seçenek olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Trump, İngiltere Kralı III. Charle sonuruna verilen bir yemekte yaptığı konuşmada ise Orta Doğu’daki askeri faaliyetlere değinerek, “Şu anda Orta Doğu’da bazı çalışmalar yürütüyoruz ve oldukça iyi gidiyoruz” dedi.

ABD Başkanı, “O rakibi (İran) askeri olarak mağlup ettik ve onun asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Söz konusu gelişmeler, İran’ın 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğini büyük ölçüde kısıtlaması sonrası geldi. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda, İran’ın kendi gemileri dışındaki geçişleri engellediği belirtiliyor.

Bu ay içerisinde ABD’nin de İran gemilerine yönelik abluka uygulamaya başladığı ifade ediliyor.

Öte yandan Trump’ın, İran’ın sunduğu ateşkes teklifinden memnun olmadığı bildirildi. ABD’li yetkililere göre teklif, İran’ın nükleer programına ilişkin bir düzenleme içermediği için yetersiz bulunuyor.

İranlı kaynaklar ise teklifin, nükleer program konusunun savaş sona erdikten sonra ele alınmasını öngördüğünü belirtiyor.

Plan kapsamında önce çatışmanın sona erdirilmesi ve ABD’nin yeniden savaşı başlatmayacağına dair güvence verilmesi, ardından deniz ticareti ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konularının çözülmesi hedefleniyor.

Nükleer programın ise bu aşamaların ardından gündeme gelmesi öngörülüyor. İran’ın, uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasını talep ettiği belirtiliyor.