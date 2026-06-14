Trump’tan İsrail’e ‘Beyrut’ tepkisi: ‘Barış anlaşmasına yakın olduğumuz…’

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail’in söz konusu saldırıyı ‘yapmaması’ gerektiğini ifade eden Trump, İran ile yapılması planlanan anlaşmaya işaret etti.

Trump şunları yazdı:

“Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi.

İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, zarar görmedi veya ölmedi ve bu önemli süreci aksatmamalı.

Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır.

İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerekir. Bununla beraber, Hizbullah da dahil olmak üzere herhangi bir tarafın da İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapmaması da gerekir.

Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim!”

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.