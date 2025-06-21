Trump’tan İsrail-İran gerilimine tehlikeli yorum: 'Savaşta İsrail iyi gidiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un İran ile temas halinde olduğunu ve Tahran'ın Avrupa ülkeleriyle ilişki kurmak istemediğini öne sürdü. Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesine haftalar veya aylar kaldığı konusunda iddialarda bulundu.



Trump, "Ben Irak savaşını da istemedim, 'Gitmeyin' dedim. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Bu kararları ne zaman vereceğim belli olmaz, koşullara göre karar vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum" dedi.

İSRAİL’E ÖVGÜ…

Trump, "İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için daha önemli. İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken niye nükleer peşinde koşar, anlamıyorum. İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor" ifadelerini kullandı.

"İran Avrupa ile konuşmak istemiyor" iddiasında da bulunan Trump, "Onlar bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak" diye ekledi.

Trump, İsrail'in İran'a açtığı savaşa katılıp katılmayacağına "2 hafta içinde karar vereceğini" söylemişti.

“GÜVENLİK” TOPLANTISI

Reuters'ın bir ABD yetkilisine dayandırdığı habere göre ise Trump, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin düzenlenen ulusal güvenlik toplantısına başkanlık etti. Haberde, ayrıca ABD'li temsilci Steve Witkoff'un İranlılarla düzenli temaslarda bulunduğu, Katar'ın da arabuluculuk yaptığı belirtildi.