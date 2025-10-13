Trump’tan Knesset'te ateşkes mesajı: Bu, büyük onur ve yeni bir başlangıç

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’teki Knesset binasına girişinden sonra yolda kendisini karşılayan pankartlar ve teşekkür mesajlarıyla karşılandı.

Trump, öncelikle rehinelerin aileleriyle görüşmeyi planladığını belirtti ve ardından İsrail parlamentosunda bir konuşma yapacak.

Trump, Knesset’teki karşılamasında, parlamento başkanı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve ardından konuk defterine mesajını yazdı.

"Bu benim için büyük bir onur, harika ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" diyen Trump, imzasını ünlü dişli imzası ile attı.

"SAVAŞ RESMİ OLARAK BİTTİ Mİ?"

Trump, Knesset’te yürürken bir gazeteci, "Savaş artık resmen bitti mi?" sorusunu sordu.

Trump, bu soruya "Evet" yanıtını verdi ve önceki açıklamalarını tekrar ederek, aracılık ettiği ateşkesi, çatışmanın nihai sonu olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Ancak, bu görüş İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından paylaşılmıyor. Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada Gazze'deki askeri operasyonun bitmediğini belirtti. Ayrıca, Trump’ın 20 maddelik barış planının bir dizi çözülmemiş sorunu içerdiği de kaydedildi.

Trump, zihininde barışın sağlanmış olduğu inancını taşırken, çözülmemiş meselelerin hala gündemde olduğunu belirten Netanyahu'nun aksine, artık daha fazla çatışma olmaması gerektiğini düşünüyor.