Trump’tan, Knesset’te tarihi mesajlar: Sekiz ayda sekiz savaş bitirdim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail parlamentosu Knesset’teki konuşmasına başlarken, büyük bir alkışla karşılandı.

“Bu büyük bir onur, harika bir yer” diyerek mizahi bir şekilde başladığı konuşmasında, salondan kahkahalar yükseldi.

Trump, konuşmasına, "Bugün, sonsuz savaşların ve bitmeyen tehlikelerin ardından, gökyüzü sakin, silahlar sustu ve sirenler durdu" diyerek başladı.

Trump, “Bu sadece bir savaşın sonu değil, terör ve ölüm çağının sonu ve inanç ve umudun çağının başlangıcı” şeklinde mesajlar verdi.

Trump, Ortadoğu için büyük bir barış ve uyum dönemi başlatıldığını belirterek, "İsrail için ve tüm bölge için bu, büyük bir anlaşmanın ve kalıcı bir uyumun başlangıcı olacak" dedi.

"NETANYAHU ZOR BİR ADAM"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ayakta alkışlatmak için kürsüye çağırdı.

Trump, "Netanyahu'nun zor bir lider olduğunu, ancak bu özelliğinin onu büyük kıldığını" vurguladı.

NETANYAHU'YA 'ŞAKA' YAPTI

Trump, Netanyahu'ya, "Artık savaşta değilsin, biraz daha nazik olabilirsin" diyerek şaka yaptı.

Trump, Knesset'teki konuşmasında, "Sadece bu anın fırsatlarını kucaklayarak, son yılların dehşetlerinin bir daha yaşanmaması için hedefimize ulaşabiliriz" dedi.

Trump, konuşmasında Knesset üyelerine, "Konuşmam 35 dakikadır devam ediyor, ama oldukça geç kaldım" diyerek espri yaptı.

"Karşımda muhalefet liderleri ve Bibi'nin harika ama çok uzun konuşması arasında bayağı geç kaldım" şeklinde güldürerek salondan alkış aldı.

Trump, "Hızlıca buraya koşup konuşma yapacağımı ve sonra Mısır’a gideceğimi sanmıştım" diyerek mizahi bir şekilde durumu özetledi.

KONUŞMASI PROTESTO EDİLDİ

Trump’ın konuşması, Knesset’teki iki sol görüşlü milletvekilinin protestoları nedeniyle kesildi.

Hadash partisinin milletvekilleri Ofer Cassif ve Ayman Odeh, Trump’a karşı "soykırım" pankartları açtı.

Güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılan protestoculara rağmen, Trump, gülerek olayı "çok verimli" olarak nitelendirdi.

KUSHNER VE WİTKOFF'A ÖVGÜLER

Trump, Gazze görüşmelerinde önemli rol oynayan özel elçi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’a övgülerde bulundu.

Witkoff için "Harika bir müzakereci, herkes onu seviyor" diyen Trump, Kushner'ı da "İsrail’i o kadar seviyor ki kızımı dönüştürdü" diyerek esprili bir şekilde takdir etti.

"SEKİZ AYDA SEKİZ SAVAŞI BİTİRDİM"

Trump, Beyaz Saray’a döndüğünden beri sekiz savaşı sona erdirdiğini vurguladı.

Trump, "Sekiz ayda sekiz savaş bitirdim, bu da demektir ki savaşları sevmiyorum" diyerek, özellikle Hillary Clinton’ın 2016 seçimlerinde kendisinin sürekli savaş yapacağına dair söylemlerini hatırlattı.

İRAN ve RUSYA

Trump, İran ile bir barış anlaşması yapmayı umduğunu belirtti.

"Onlarla bir barış anlaşması yapabilmek harika olurdu, ve bunun ben olabileceğimi düşünüyorum. Sanırım onlar yorgun, barışa hazırlar" diyen Trump, Knesset üyelerinin alkışlarını aldı.

Trump, savaşın bitirilmesi için bir sonraki adımın Rusya ile yapılacak müzakereler olduğunu belirtti.

Trump, "Önce Rusya’yı halletmemiz gerek" diyerek, Ukrayna’daki savaşla ilgili müzakerelere atıfta bulundu.