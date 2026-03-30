Trump’tan Küba çıkışı: Kısa bir süre içinde çökecek

ABD Başkanı Donald Trump, Küba açıklarında bulunan Rus petrol tankerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD’nin uyguladığı petrol ablukası nedeniyle zor durumda olan Küba’ya yakıt taşıyan gemiye “itiraz etmeyeceklerini” söyledi.

Washington’a dönüş yolunda gazetecilere konuşan Trump, “Bir ülke Küba’ya petrol göndermek istiyorsa, bunun Rusya olması da dahil, benim için sorun değil” dedi.

Küba halkının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerektiğini belirten Trump, “İnsanların ısınmaya, soğutmaya ve hayatta kalmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Takip verilerine göre, yaklaşık 730 bin varil petrol taşıyan tanker pazar gecesi adanın doğu açıklarında bulundu. Geminin salı günü Matanzas kentine ulaşmasının beklendiği bildirildi. Küba devlet medyasında da geminin gelişine ilişkin haberler yer aldı ancak yetkililerden resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu “Anatoly Kolodkin” adlı tanker, Ukrayna savaşı sonrası ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık yaptırımları kapsamında bulunuyor.

ABLUKA AĞIR SONUÇLAR DOĞURDU

Trump yönetiminin Küba’ya yönelik petrol sevkıyatlarını kesmeye yönelik politikası, adada ciddi bir enerji krizine yol açtı.

Ülke genelinde sık sık elektrik kesintileri yaşanırken, yakıt ve temel kaynak eksikliği hastaneleri ve toplu ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, söz konusu sevkiyatın yaklaşık 180 bin varil dizel üretimine karşılık gelebileceğini ve bunun Küba’nın günlük ihtiyacını 9 ila 10 gün karşılayabileceğini belirtiyor.

Trump, tanker sevkıyatının Vladimir Putin’e fayda sağlamayacağını savundu.

“Bu sadece bir tanker petrol, etkisi olmaz” diyen Trump, Küba yönetimini “kötü ve yolsuz” olarak niteledi.

Trump ayrıca, Küba’nın “çöküşün eşiğinde” olduğunu ileri sürerek, “Sıra Küba'da. Küba tam bir karmaşa içinde, çökmekte olan bir ülke ve sıra onlara gelecek. Kısa bir süre içinde çökecek ve biz de yardım etmek için orada olacağız. Orada, sevgili Küba asıllı Amerikalı dostlarımıza yardım etmek için hazır bulunacağız” dedi.