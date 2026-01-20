Trump'tan Macrona sert sözler... Bu kez hedefinde 'Fransız şarabı' var

Trump, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Davos’ta bazı liderlerle Grönland’ı konuşacağım" dedi.

Danimarka’ya bağlı Arktik adasının 'ABD için çok önemli' olduğunu belirten Trump, “Grönland’ı kimse koruyamaz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Avrupalı liderlerin, adayı satın alma girişimine 'çok sert bir şekilde karşı durmayacağını' öne sürdü.

MACRON VE GAZZE BARIŞ KONSEYİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Trump’ın 'Gazze Barış Konseyi'ne katılma davetini reddetmesine de değinen Trump, “Kimse onu umursamıyor” dedi.

Trump, Macron’un Gazze Barış Konseyi’ni kabul etmemesi halinde, Fransız şarabı ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını da söyledi.

Trump ayrıca, birçok Batılı ülkenin yetkilerinin genişleyerek Birleşmiş Milletler (BM) veya BM Güvenlik Konseyi ile rekabet edecek bir yapıya dönüşmesinden endişe duyduğu bu konseye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de davet ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’na yakın bir kaynak, Paris’in şu aşamada bu yapıya katılmayı planlamadığını söylemişti. Kaynak ayrıca, söz konusu konseyin 'Gazze çerçevesini aştığını' ve özellikle 'BM ilkeleri ile yapısına saygı' bağlamında sorunlu tarafları olduğunu belirtti.

DANİMARKA'DAN NATO'YA ÇAĞRI

Trump’ın açıklamaları, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen’in NATO’ya, Arktik bölgesi konusunda daha fazla adım atması yönünde çağrıda bulunmasının ardından geldi.

Trump, Grönland’ı “ABD’nin güvenlik ihtiyaçları açısından zorunlu” gördüğünü savunarak adanın kontrolünü ele geçirmek istediğini dile getirirken, Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefikleri bu girişime sert şekilde karşı çıkıyor.

Geniş özerkliğe sahip Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı bir bölge olarak biliniyor. Nüfusu 57 binin biraz altında olan ada, uzun süredir ABD’nin bir parçası olmak istemediğini açıkça ifade ediyor.

YÜKSEK ASKERİ KONUŞLANMA

Öte yandan, Birleşik Krallık, Almanya, İsveç, Fransa, Norveç, Hollanda ve Finlandiya; ABD ve Danimarkalı yetkililer arasında Beyaz Saray’da yapılan gergin toplantının ardından, Grönland’a asker sevk etmeye başladı.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından devlet televizyonuna yapılan açıklamada, adada askeri birliklerin konuşlandığı doğrulandı.

Haberde, çok sayıda Danimarkalı muharip askerin Pazartesi akşamı Kangerlussuaq kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi. Grönland'daki askeri konuşlanmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının ardından hızlandırıldığı kaydedildi.

Trump, Danimarka’ya bağlı Grönland’ın 'bütünüyle satın almayı' talep ederken bunun ABD ve küresel güvenlik açısından 'hayati' olduğunu savunmuştu. Trump, daha da ileri giderek Grönland’ın gerekirse askeri yöntemlerle de ele geçirilebileceğini öne sürmüştü.