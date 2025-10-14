Trump’tan Meloni’ye: Hepimiz için bir ilham kaynağı

222ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye övgüler yağdırdı.

Trump, Meloni’yi “hepimiz için bir ilham kaynağı” olarak nitelendirdi.

Bu açıklama, Trump’ın bir gün önce Mısır’da düzenlenen Gazze Zirvesi’nde İtalyan lideri kamuoyu önünde “flört edercesine” övmesinin ardından geldi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Giorgia Meloni, İtalya’nın BÜYÜK Başbakanı, yeni bir kitap yazdı. Giorgia, İtalya’nın harika insanları için inanılmaz bir iş çıkarıyor. O, hepimiz için bir ilham kaynağı” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Meloni’nin yeni kitabının İngilizceye çevrilen kapağına da yer veren Trump, takipçilerine “Bugün kendi kopyanızı edinin” çağrısı yaptı.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:58 AM EST 10/14/25



Giorgia Meloni, the GREAT Prime Minister of Italy, has written a new Book, “I Am Giorgia: My Roots, My Principles.” Giorgia is doing an incredible job for the wonderful people of Italy, and this Book explores her journey… pic.twitter.com/BRWqxCy8kQ — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 14, 2025

“GERÇEKTEN GÜZELSİN”

79 yaşındaki Trump, Meloni’ye duyduğu hayranlığı uzun süredir gizlemiyor. ABD Başkanı, Gazze Zirvesi’nin oturum aralarında da İtalyan Başbakan’a övgülerini sürdürdü.

Trump, “Amerika’da genç ve güzel bir kadına güzel olduğunu söylersen, siyasi kariyerin biter ama ben bu riski göze alacağım” diyerek Meloni’ye dönüp “Söyleyeceğim, çünkü gerçekten güzelsin” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Meloni’yi “İtalya’da çok saygı gören ve son derece başarılı bir siyasetçi” olarak tanımladı.

ABD Başkanı’nın bu sözleri, hem zirvede hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.