Trump’tan peş peşe İran mesajları: Silah sağlayan ülkelere yüzde 50 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi.

Trump, İran’da “çok verimli olacak bir rejim değişimi yaşandığını düşündüklerini” belirterek, Washington’un Tahran ile birlikte çalışacağını ifade etti.

Trump, İran’da uranyum zenginleştirme faaliyetlerine izin verilmeyeceğini vurgularken, ABD’nin İran ile birlikte “derinlere gömülü nükleer kalıntıları” ortadan kaldıracağını söyledi.

Trump, söz konusu tesislerin ABD Uzay Kuvvetleri’nin uydu gözetimi altında olduğunu belirterek, saldırıdan bu yana herhangi bir değişiklik yapılmadığını savundu.

ABD’nin İran ile gümrük tarifeleri ve yaptırımların hafifletilmesini de görüşeceğini belirten Trump, 15 maddelik planın önemli bölümünde uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Trump, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli bir rejim değişikliği sürecinden geçtiğine karar verdiğimiz İran ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır! Uranyum zenginleştirme yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte derinlere gömülmüş (B-2 bombardıman uçakları) tüm nükleer “tozları” ortaya çıkaracak ve ortadan kaldıracaktır. Bu bölge şu anda ve geçmişte de çok sıkı bir uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri!) altında. Saldırı tarihinden bu yana hiçbir şeye dokunulmadı. İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı."

İRAN'A SİLAH TEDARİK EDEN ÜLKELERE YÜZDE 50 VERGİ

Öte yandan, Trump, İran’a askeri destek sağlayan ülkelere yönelik yeni bir yaptırım kararı açıkladı.

Buna göre, İran’a silah sağlayan herhangi bir ülkenin ABD’ye sattığı tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, söz konusu uygulamanın “derhal yürürlüğe gireceğini” ve hiçbir istisna ya da muafiyet tanınmayacağını belirtti:

“İran’a askeri silah tedarik eden herhangi bir ülkeye, Amerika Birleşik Devletleri’ne satılan tüm mallara derhal %50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu karar derhal yürürlüğe girecek. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır!”

TRUMP'IN 15 MADDELİK PLANI

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre 15 maddelik planda İran'dan şu taleplerde bulunuluyor:

Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

İran'ın nükleer faaliyetlerinin şeffaflığının sağlanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından izlenmesi

İran'ın bölgedeki silahlı vekil grupları terk etmesi ve bunların finansmanını ve silah tedarikini durdurması

Mevcut nükleer kapasitelerinin ortadan kaldırılması

Nükleer silah edinme girişiminde bulunmama taahhüdü

İran topraklarında zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve zenginleştirilmiş tüm malzemenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na teslim edilmesi

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve "serbest denizcilik bölgesi" oluşturulması

oluşturulması Füze programına ilişkin nihai kararlar ileri bir tarihe ertelendi, ancak füzelerin sayısı ve menzili sınırlı olacak ve yalnızca savunma amaçlı kullanılacak.

İran'ın alacağı şeyler: