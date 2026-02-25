Trump’tan rekor süreli konuşma: Kongre’de 'altın çağ' ilanı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında ikinci başkanlık dönemini “Amerika’nın altın çağı” olarak nitelendirdi.

Ancak konuşma, düşen kamuoyu desteği ve yaklaşan ara seçimler öncesi artan seçmen memnuniyetsizliği gölgesinde gerçekleşti.

Yaklaşık 1 saat 47 dakika süren konuşma, ABD Kongresi’ne yapılan en uzun başkanlık hitaplarından biri oldu.

EKONOMİ

Cumhuriyetçi üyelerin “USA” sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Trump, konuşmasının ilk bölümünü ekonomi başlığına ayırdı. Enflasyonu düşürdüğünü, borsayı rekor seviyelere taşıdığını, vergi indirimleri ve ilaç fiyatlarında düşüş sağladığını savunan Trump, “Ulusumuz geri döndü; her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve daha zengin” ifadelerini kullandı.

Ancak kamuoyu yoklamaları, hayat pahalılığına ilişkin memnuniyetsizliğin sürdüğünü ortaya koyuyor. Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalıların yalnızca yüzde 36’sı Trump’ın ekonomi yönetimini onaylıyor.

Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’ndeki 435 koltuğun tamamı ve Senato’nun üçte biri yenilenecek. Demokratlar, yaşam maliyetindeki artış üzerinden Cumhuriyetçilerin Kongre çoğunluğunu hedef alıyor.

Demokrat Parti adına yanıt veren Virginia Valisi Abigail Spanberger, Trump’ı eleştirerek, “Başkan hayatı sizin ve aileniz için daha uygun hale getirmek için çalışıyor mu? Hepimiz cevabın ne olduğunu biliyoruz” dedi.

İRAN

Konuşmanın dış politika bölümünde Trump, İran’a ilişkin net bir yol haritası ortaya koymadı. Diplomasiye öncelik verdiğini söyleyen Trump, “Tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmek. Ancak dünyanın bir numaralı terör destekçisi olarak gördüğümüz bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca daha önce dile getirdiği “sekiz savaşı sona erdirdim” söylemini yineledi ancak Ukrayna, Çin ve diğer önemli dış politika başlıklarına sınırlı değindi.

VENEZUELA

Amerikan petrol üretiminin günde 600 bin varilden fazla arttığını bildiren Trump, "Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık" diye konuştu.

Trump, çok fazla kazandıklarını öne sürerek, "İnsanlar bana, 'Lütfen Sayın Başkan, çok fazla kazanıyoruz, artık dayanamıyoruz. Siz gelene kadar ülkemizde kazanmaya alışkın değildik ama şimdi çok fazla kazanıyoruz.' diyorlar ve ben de diyorum ki 'Hayır, yine kazanacaksınız, büyük kazanacaksınız, her zamankinden daha büyük kazanacaksınız" ifadelerini kullandı.

GÖÇ TARTIŞMALARI

Trump’ın göç politikalarını savunduğu bölümde Kongre’de tansiyon yükseldi. Başkan, düzensiz göçmenleri suç oranlarındaki artışla ilişkilendirirken bazı Demokrat vekiller tepki gösterdi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Trump’a “Amerikalıları öldürdünüz” diye seslendi.

Demokrat vekil Al Green ise protesto pankartı açmasının ardından salondan çıkarıldı.

Konuşma sırasında Trump, ABD erkek buz hokeyi takımını kürsüye davet ederek Olimpiyat başarısını kutladı ve kaleci Connor Hellebuyck’a Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı.

TEKNOLOJİ

Trump, teknoloji şirketleriyle elektrik abonelerini korumaya yönelik bir taahhüdü müzakere ettiğine işaret ederek, "Büyük teknoloji şirketlerine, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduklarını söylüyoruz. Fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz ve çoğu durumda, toplum için elektrik fiyatları düşer, hem de çok önemli ölçüde düşer" dedi.

Bunun daha önce hiç kullanılmamış bir strateji olduğunu vurgulayan Trump, ülkenin eski şebeke hatlarının ihtiyaç duyulan elektrik miktarını karşılayamayacağını anlattı.

Trump, bu yüzden teknoloji şirketlerinin kendi santrallerini kuracağını belirtti.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, ABD'nin "tarihteki en büyük ekonomik toparlanmasının", Dow Jones endeksinin beklenenden önce 50 bin puanı aşmasının ve S&P 500 endeksinin 7 bin puana ulaşmasının başlıca nedenlerinden birinin "tarifeler" olduğunu söyledi.

Tarifeleri kullanarak yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiğini, hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından ABD için büyük anlaşmalar yaptığını belirten Trump, "On yıllar boyunca bizi kazıklayan ülkeler şimdi bize yüz milyarlarca dolar ödüyor" dedi.

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını "talihsiz" olarak nitelendirerek, "Ama iyi haber şu ki neredeyse tüm ülkeler ve şirketler halihazırda yaptıkları anlaşmaları sürdürmek istiyor" diye konuştu.

Yüksek Mahkemenin kararına rağmen tarifelerin "tamamen onaylanmış ve test edilmiş alternatif yasal düzenlemeler" kapsamında yürürlükte kalacağını vurgulayan Trump, bunların biraz daha karmaşık olduğunu ancak eskisinden daha güçlü bir çözüme yol açacaklarını ve Kongrenin ayrıca bir adım atmasına gerek olmayacağını ifade etti.

Trump, "Zaman geçtikçe, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi, yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergileri, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak ve sevdiğim insanların üzerindeki büyük mali yükü hafifletecek" dedi.