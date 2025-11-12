Trump’tan Şara'ya skandal 'eş' sorusu ve parfüm servisi

Şam yönetimini kontrol altında bulunduran cihatçı HTŞ örgütü lideri Ahmed Şara'nın geçtiğimiz pazartesi günü ABD’ye yaptığı ziyaret, tuhaf anlara sahne oldu.

Şara’nın karısı Latife Darrubi ve geniş bir diplomatik heyet ile katıldığı ziyaret, dünya basınında geniş yankı buldu.

Şara, ziyaret sonrası Fox News'e demecinde, El Kaide bağlantısının artık geride kaldığını öne sürerek, bu konunun, Trump ile görüşmesinde gündeme gelmediğini öne sürmüştü. Ancak Trump, kendisini yalanlayarak, Şara’nın geçmişteki silahlı geçmişinin, savaştan harap olmuş Suriye’nin yeniden inşasında bir avantaj olacağını iddia etti.

TRUMP'TAN ŞARA'YA: KAÇ EŞİN VAR?

Ziyaret sırasında çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, Trump’ın Suriyeli mevkidaşına bir parfüm hediye ettiği, ardından Şara ve yanındaki Dışişleri Bakanı Şibani’ye bizzat sıkarak ürünün özelliklerini anlattığı görülüyor.

Trump, Şara’ya, ikinci şişenin eşi için olduğunu söylerken “Kaç eşiniz var?” diye soruyor. Şara ise gülümseyerek, “Sadece bir tane” yanıtını veriyor...

ŞARA, TRUMP'A NE HEDİYE ETTİ?

Görüşmede Şara da Trump’a Suriye’den getirdiği hediyeleri tanıttı. Aralarında tarihin ilk alfabesi, ilk müzik notası, ilk ticaret mührü ve ilk gümrük tarifesinin replikaları yer aldı.

Bu sırada Şara, hediyelerden birinin ABD’nin First Lady’si Melania Trump’a ait olduğunu belirtince, bu kez kendisi Trump’a, “Peki sizin kaç eşiniz var?” diye sordu. Trump, “Şimdilik bir tane!” yanıtını verdi ve bunun üzerine, salondakilerin gülüştüğü görüldü.

BEYAZ SARAY'A 'YAN KAPIDAN' SOKULDU

Bir zamanların 'en çok aranan teröristi' Ahmed el-Şara'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme, Suriye'nin 1946’da ilan ettiği bağımsızlığından bu yana, 'Suriyeli bir liderin Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret' olarak kayıtlara geçti.

Suriye’nin eski Washington Büyükelçisi Bessam Barabandi, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin 'resmî bir devlet ziyareti değil, özel bir ziyaret' olduğunu söyledi.

Beyaz Saray protokolüne göre, 'özel ziyaretler için resmî karşılama töreni yapılmaz, ülke bayrakları kaldırılmaz ve ana giriş kapısı kullanılmaz'. Bu nedenle Şara, Beyaz Saray’a yan kapıdan girdi.

Şara’nın gelişi sırasında Beyaz Saray’da alışılmışın aksine herhangi bir basın kalabalığı ya da resmi tören düzenlenmedi. HTŞ lideri, kameraların beklediği Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine yan kapıdan içeri girdi.