Trump’tan Starmer’a tepki: ‘Hayal kırıklığına uğradım’

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda hem İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a hem de NATO müttefiklerine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Trump, Starmer’ın askeri adımlarına tepki göstererek, “Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

STARMER’A “UÇAK GEMİSİ” TEPKİSİ

Trump, Starmer’ın zafer sonrası iki uçak gemisi göndermeye hazır olduğunu söylediğini belirterek, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü Keir, zaferimizden sonra iki uçak gemisi göndermeye hazırdı, oysa şu anda uçak gemileri için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Onu severim. Bence iyi bir adam, ama hayal kırıklığına uğradım" dedi.

İRAN MESAJI: “HENÜZ ÇEKİLMEYE HAZIR DEĞİLİZ”

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, geri çekilme için erken olduğunu vurguladı.

Trump, “Eğer şimdi çekilirsek yeniden toparlanmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz, hem de çok yakın bir gelecekte” dedi.

NATO’YA SERT ELEŞTİRİ

Trump, NATO’ya yönelik eleştirilerini de sürdürdü. ABD’nin ittifak için büyük harcamalar yaptığını belirten Trump, karşılığını alamadıklarını savundu.

“NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz ama onlar bize yardım etmiyorsa bu değerlendirilmeli” diyen Trump, bu konuda karar almak için Kongre’ye ihtiyaç duymadığını da dile getirdi.

AVRUPA’YA HÜRMÜZ TEPKİSİ

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Trump, Avrupa’nın beklenen desteği vermediğini söyledi.

“Avrupa’nın yardım edeceğini düşündük, çünkü onların mayın tarama gemileri var” ifadelerini kullandı.

ALİ LARİCANİ’NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Trump ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürüldüğünü öne sürdü ve “Protestocuların öldürülmesinden sorumluydu” dedi.

Trump, İran’ın artık ABD’nin Orta Doğu’daki müttefiklerini ya da dünyayı tehdit edemeyeceğini savundu.