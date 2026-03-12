Trump’tan tartışma yaratacak sözler: Savaşı ilk saatte kazandık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Trump, “Şunu söyleyeyim, biz kazandık. Bunu çok erken söylemek istemezsiniz ama kazandık. Aslında ilk saat içinde bitmişti ama biz kazandık” ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasında İran’a yönelik askeri operasyonun adının nasıl belirlendiğini de anlattı.

Kendisine çok sayıda isim önerildiğini belirten Trump, “Bana yaklaşık 20 isim getirdiler. Neredeyse uyuyordum, hiçbirini beğenmedim. Sonra ‘Epic Fury’ adını gördüm ve ‘Bu güzel’ dedim” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca uluslararası petrol piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) üye ülkelerin piyasaya 400 milyon varil ek petrol sürme kararı aldığını belirten Trump, bu adımın enerji fiyatlarını düşüreceğini savundu:

“Bugün erken saatlerde Uluslararası Enerji Ajansı’nın, çeşitli ulusal petrol rezervlerinden rekor düzeyde 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini koordine etmeyi kabul ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Amerika’ya ve dünyaya yönelik bu tehdidi ortadan kaldırırken petrol fiyatları önemli ölçüde düşecek. Erken ayrılmak istemiyoruz, değil mi? İşi bitirmemiz gerekiyor.”

Trump, ABD’nin, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat aksaklıklarını telafi etmek için Stratejik Petrol Rezervi’ni de kullanabileceğini ifade etti.

“BU ŞEKİLDE DAHA EĞLENCELİ”

Trump konuşmasında, Sri Lanka yakınlarında bir İran savaş gemisinin vurulmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Saldırıda çok sayıda mürettebatın hayatını kaybettiğini belirten Trump, bu kararın gerekli olup olmadığını sorguladığını söyledi.

“Onlara ‘Neden onları öldürdük? Neden gemiyi ele geçirip donanmamızda kullanmadık?’ diye sordum” diyen Trump, generallerden birinin kendisine “Efendim, bu şekilde daha eğlenceli” yanıtını verdiğini öne sürdü.

Trump ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı çevresinde iki gün içinde 54 gemiyi etkisiz hale getirdiğini iddia etti.