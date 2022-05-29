Trump, Teksas'ta okul saldırısında ölenlerin listesini okuduktan sonra dans etti
Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) toplantısında konuşan Trump, konuşması sırasında Uvalde saldırısında ölenlerin ismini okudu ardın da dans etti.
Eski ABD Başkan'ı Donald Trump, konuşmacı olarak katıldığı Ulusal Tüfek Derneği'nde öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini savunabilmeleri için silahlanmaları gerektiğini savundu.
NRA toplantısındaki konuşmasında Uvalde saldırısında ölenlerin isim listesini okudu. Listeyi okuduktan sonra Sam ve David'in 1966 yapımlı Hold on, I'm comin (Sıkı dur, geliyorum.) şarkısıyla dans etti.
TRUMP'A KINAMA
Eleştirmenler, eski başkan Trump'ı "sadakatsiz" diyerek kınadı.
Seçim stratejisti Adam Parkhomenko, Trump'ın bu hareketini twitterda eleştirdi. Parkhomenko attığı tweette, "Küçücük bedenler toprağa bile girmedi" dedi.
Adam Parkhomenko, Hillary Clinton'ın ABD Başkanı olması için gerçekleştirilen Ready for Hillary organizasyonunun kurucu ortağı ve yönetici direktörüydü.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- AKP'nin gizli toplantısını duyurdu
- Emekli ve memur zammı için yeni formül