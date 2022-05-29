Trump, Teksas'ta okul saldırısında ölenlerin listesini okuduktan sonra dans etti

29 Mayıs 2022 Pazar, 17:24

Eski ABD Başkan'ı Donald Trump, konuşmacı olarak katıldığı Ulusal Tüfek Derneği'nde öğretmenlerin kendilerini ve öğrencilerini savunabilmeleri için silahlanmaları gerektiğini savundu.

NRA toplantısındaki konuşmasında Uvalde saldırısında ölenlerin isim listesini okudu. Listeyi okuduktan sonra Sam ve David'in 1966 yapımlı Hold on, I'm comin (Sıkı dur, geliyorum.) şarkısıyla dans etti.

TRUMP'A KINAMA

Eleştirmenler, eski başkan Trump'ı "sadakatsiz" diyerek kınadı.

Seçim stratejisti Adam Parkhomenko, Trump'ın bu hareketini twitterda eleştirdi. Parkhomenko attığı tweette, "Küçücük bedenler toprağa bile girmedi" dedi.

Adam Parkhomenko, Hillary Clinton'ın ABD Başkanı olması için gerçekleştirilen Ready for Hillary organizasyonunun kurucu ortağı ve yönetici direktörüydü.