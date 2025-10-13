Trump Tel Aviv’e indi, törenle karşılandı: 'Teşekkürler' mesajı sahilde görüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One’la Ben Gurion Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçak, Tel Aviv sahilinde dev bir “Teşekkürler” yazısının üzerinden geçerken, Başkan Trump’ın İsrail’e yaptığı ziyaretin anlamı da bu mesajla pekişti.

Trump, Washington’dan uzun bir yolculuğun ardından, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de büyük bir karşılama töreniyle karşılandı.

Ben Gurion Havalimanı’nda, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, eşi Sara Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee gibi üst düzey yetkililer tarafından kırmızı halı üzerinde karşılanan Trump, tören sırasında İsrail askerlerinin oluşturduğu koridor boyunca yürüdü.

Trump, Netanyahu ile samimi bir şekilde selamlaştı ve birbirlerine sarılarak gülümsediler.

İki liderin son aylarda ilişkileri inişli çıkışlı bir seyir izlese de, Trump, Netanyahu’yu "Savaş zamanı başkanı" olarak övdü:

"Çok iyi bir iş çıkardı. Aramızda bazı anlaşmazlıklar oldu ama bunlar hızla çözüldü."

Trump, ziyaretinin ardından, Jared Kushner (damadı) ve Steve Witkoff gibi isimlerle de kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Kushner, geçtiğimiz hafta ateşkes anlaşmasının müzakerecisi olarak ön plana çıkmıştı.

Trump, havaalanındaki törenin ardından Air Force One’dan inmeden önce, “Herkes bir arada alkışlıyor, bu daha önce hiç olmamıştı” diyerek, bölgedeki ateşkesin uygulanmaya başlamasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, İsrail’e inişinden önce uçakta, bu ziyaretin ve ateşkesin çok özel bir an olduğunu belirtti.

Trump’ın İsrail’e ziyareti, sadece diplomatik bir anlam taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için atılacak kritik adımların sinyallerini veriyor.