Trump vazgeçmiyor...

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde sözde Gazze barış planının ivme kazanmasıyla birlikte, bazı dünya liderlerinin de teşvikiyle, Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu her fırsatta dile getirmeye başlamıştı.

Ancak Nobel Komitesi, ABD başkanının yerine, ABD destekli Venezuelalı muhalif politikacı María Corina Machado'yu, 'Venezuela’da diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için mücadele' verdiğini öne sürerek ödüle layık gördü.

"MADEM BEN HAK ETTİM, O HALDE BANA VER DEMEDİM"

İspanyol El País gazetesine konuşan muhalif lider, Trump’la görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı. Ödül konuşmasında olduğu gibi Trump’a teşekkür ettiğini belirtti.

Trump ise Cuma akşamı yaptığı açıklamada Machado ile telefonda görüştüğünü doğruladı ve 'çok nazik bir insan' olduğunu söyledi.

Trump, konuya ilişkin demecinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün beni aradı ve ‘Bu ödülü sizin adınıza kabul ediyorum, çünkü gerçekten siz hak ettiniz,’ dedi. Bu gerçekten nazik bir hareketti. ‘O hâlde bana ver,’ demedim ama sanırım o bile verirdi (...) Ona hep destek oldum. Venezuela tam bir felaket; çok yardıma ihtiyaçları var...

BEYAZ SARAY'DAN 'İRONİK' TEPKİ

Nobel açıklamasının ardından Trump yönetimi kararı kınadı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Nobel Komitesi barışı değil siyaseti seçti,” dedi.

Washington yönetimi kısa bir süre önce, ABD donanmasının bazı unsurlarını, 'uyuşturucuyla mücadele' adı altında Venezuela kıyılarına göndermiş, bu durum, Venezuela'ya 'askeri müdahale' iddialarını gündeme getirmişti. Venezuela muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Machado, bu kararından dolayı Trump'a teşekkür etmişti.

Üstelik, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, aralarında şimdiki BM Büyükelçisi Mike Waltz’ın da bulunduğu bir grup Kongre üyesiyle birlikte, Machado’yu 2024’te Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti.

Rubio, Nisan ayında Machado’yu 'direnç, azim ve yurtseverliğin vücut bulmuş hâli' olarak tanımlamış, 'özgür ve demokratik bir Venezuela' için mücadelesinden asla vazgeçmediği görüşünü savunmuştu.

Trump da başkanlık yemininden önce yaptığı bir paylaşımda, Machado'yu 'özgürlük savaşçısı' şeklinde tanımlayarak “GÜVENDE VE HAYATTA KALMALI!” ifadelerini kullanmıştı.

Machado ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve 'davalarına kararlı desteğinden dolayı Başkan Trump’a' adadığını açıkladı. Ancak Trump’ın yakın çevresinden tebrik mesajı gelmedi. Trump’ın Venezuela Özel Temsilcisi Richard Grenell, “Nobel Barış Ödülü zaten yıllar önce öldü,” dedi.

PUTİN'DEN TRUMP'A DESTEK

Trump, Machado’nun ödülünü kamuoyuna yorumlamadan önce, Cuma sabahı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Putin, Tacikistan’da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

Komite bazen barış için hiçbir şey yapmamış kişilere ödül veriyor. Mevcut ABD başkanı bu ödülü hak ediyor mu bilmiyorum ama onlarca yıldır süren karmaşık krizleri çözmek için gerçekten çok şey yapıyor.

Trump ise Truth Social hesabında Putin’in sözlerini alıntılayarak,

“Teşekkürler Başkan Putin!” yazdı.