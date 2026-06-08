Trump ve İran’dan zıt mesajlar: Savaş mı ateşkes mi?

İran'ın, İsrail ile uzun süreli bir savaşa ve ABD'nin çıkarlarına darbe vurmaya hazır olduğu belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İranlı bir askeri kaynak, ülkesinin uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

Askeri kaynak, İran'ın gerekli tüm tedbirleri aldığını ve İsrail ile uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in "kontrollü gerilim" politikasıyla İran'ı ve "direniş cephesini" öngörülebilir hale getirebileceğini düşünmesinin hata olduğunu söyleyen İranlı kaynak, İsrail'in eylemlerine verilen karşılığın ileri bir noktaya taşınabileceğini dile getirdi.

Söz konusu kaynak ayrıca, ABD'nin İsrail'in eylemlerinden kaynaklı sorumluluğundan kaçamayacağını ve bedel ödeyeceğini söyledi.

"SALDIRILAR DEVAM EDERSE DAHA SERT KARŞILIK VERİLECEK"

İran ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına devam etmesi durumunda daha sert şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'nin konuya ilişkin görüntülü konuşmasını yayınladı.

İran ordusunun savunma ve saldırı hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Zülfikari, İsrail'in İran'ın son saldırılarında ağır darbeler aldığını savundu.

İran ile bölgedeki direniş güçlerinin her koşulda ve her türlü tehdide karşı durmaya devam edeceklerini ifade eden Zülfikari, saldırı ve düşmanca eylemlerin devam etmesi durumunda daha sert karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar abluka yürürlükte kalacak ve tam güç ve etkisiyle devam edecektir. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeli" ifadelerini kullandı.