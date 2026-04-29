Trump ve Putin'den bir buçuk saatlik telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politikalar Danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamasına göre; Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Ukrayna ve Basra Körfezi'ndeki kriz başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı görüşmede Putin, Trump'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı. Ushakov, Rus liderin "siyasi şiddetin hiçbir şeklinin kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak ABD Başkanı'na geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini ilettiğini belirtti.

Ushakov, Rus tarafının talebi üzerine Putin ile Trump arasında bu görüşmenin yapıldığını belirtti.

GÖRÜŞME 1,5 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Görüşmenin 1,5 saatten fazla sürdüğünü belirten Ushakov, Putin'in Trump'ın İran'la ateşkesi uzatma kararını desteklediğini, ABD-İsrail tarafı ile Tahran arasında yeniden düşmanlıkların baş göstermemesi konusunda uyardığını belirtti. Ushakov'un aktardığına göre Putin, Moskova'nın bu gerilimde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ve tüm taraflarla temas halinde olduğunu söyledi.

"İRAN'A KARA HAREKATI KABUL EDİLEMEZ"

Ushakov, "Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı, ABD ve İsrail'in yeniden güç kullanımına başvurması durumunda bunun yalnızca İran ve komşuları için değil, tüm uluslararası toplum için de kaçınılmaz ve son derece vahim sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Ve elbette, İran topraklarında bir kara harekatı tamamen kabul edilemez ve tehlikeli bir seçenek olarak görülüyor," dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E 'ATEŞKES' ÖVGÜSÜ

Ushakov'un aktardığına göre ABD başkanı Trump, Putin'in ilan ettiği son "Paskalya" ateşkesini övdü. Putin ise, yaklaşan Zafer Günü kutlamaları sırasında Kiev ile 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu belirtti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: "PUTİN İLE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Öte yandan, Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştiren Trump, telefon görüşmesini doğruladı. "Putin ile Ukrayna hakkında çok iyi bir görüşme yaptık." diyen Trump, "Umarım nispeten hızlı bir şekilde bir çözüm bulacağız. Bence Putin bir çözüm görmek istiyor, size bunu söyleyebilirim ve bu iyi bir şey." dedi.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Putin'in İran savaşı hakkındaki görüşleri sorulan Trump, "Eğer elde etmemize yardımcı olabilirse (nükleer) zenginleştirme sürecine dahil olmak istediğini söyledi. Ben de, senin Ukrayna ile olan savaşı bitirmeye dahil olmanı çok daha tercih ederim dedim. Benim için bu daha önemli çünkü biz zaten bunu halledeceğiz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.