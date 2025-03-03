Trump: Yarın büyük bir gece olacak

Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:42

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:42

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna’nın hiçbir toprağını Putin’in Rusya’sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump’tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.

Trump’ın, bu açıklamalarla hangi konuya işaret ettiği belirsizliğini korurken, Ukrayna savaşı ve ABD’nin dış politikası konusundaki duruşuna dair yeni açıklamalarda bulunması bekleniyor.