Oscar sunucusu Conan O Brien'dan Trump'a 'Rusya' göndermesi
97. Akademi Ödülleri’nde sunucu Conan O’Brien, Donald Trump’a gönderme yaptığı düşünülen esprisiyle büyük alkış aldı. Ünlü komedyenin sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
97’nci Akademi Ödülleri’nin sunucusu Conan O’Brien, tören sırasında yaptığı espriyle gündeme oturdu.
ABD başkanlık seçimleri öncesi, Hollywood’un Demokrat aday Kamala Harris’i destekleyen ve sık sık Trump karşıtı açıklamalar yapan isimleri, bu yılki Oscar töreninde de politik tutumlarını ortaya koydu.
Büyük Alkış Alan Espri
Oscar’da Sean Baker imzalı “Anora” filmi birçok ödüle layık görülürken, Conan O’Brien isim vermeden Donald Trump’a gönderme yaptığı düşünülen şu sözleriyle dikkat çekti:
"Anora iyi bir gece geçiriyor. Şimdiden iki ödül kazandı. Sanırım Amerikalılar sonunda birinin güçlü bir Rus’a karşı durduğunu görmekten heyecan duyuyor."
Bu sözler, Dolby Tiyatrosu’nda büyük alkış topladı. O’Brien’ın esprisi, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Trump destekçileri tarafından eleştiriyle karşılandı.
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