Trump yayınından ırkçılık yapan Joe Rogan'a destek verdi

08 Şubat 2022 Salı, 13:12

Yayıncı Joe Rogan, müzisyenlerin Covid-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgiler yayması ve podcast'inde siyahlara karşı ırkçı bir kelime kullanması üzerine müziklerini Spotify'dan çekmesinin ardından son haftalarda birçok tartışmanın merkezi oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Rogan'ın yaptığı işe devam etmesini söyleyerek destek verdi. Yaptığı açıklamada, "Joe Rogan ilginç ve popüler bir adam, ancak sahte haberler ve radikal sol manyakları ve delilerden özür dilemeyi bırakmalı" şeklinde konuşan Trump, "Özür dilemenin kaç yolu var? Joe, bu kadar iyi yaptığın şeye devam et ve seni zayıf ve korkmuş göstermelerine izin verme. Bu sen değilsin ve asla olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Insider'ın aktardıklarına göre; hafta sonu boyunca, Rogan, sanatçı India Arie tarafından yayınlanan ve 24 kez hakaret kullandığını gösteren bir video montajının viral hale gelmesinden sonra podcast'inde siyahlara karşı ırkçı bir kelime kullandığı için özür diledi.

Rogan, "Bu benim sözüm değil" dedi ve bunu şimdiye kadar ele alması gereken "en pişmanlık verici ve utanç verici şey" olarak nitelendirdi.

NEIL YOUNG TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen ayın sonlarında sanatçı Neil Young, Rogan'ın Amerikalıların Covid-19 önlemlerini takip etmeleri için "hipnotize edildiğini" iddia eden bir bilim insanı olan Robert Malone ile röportaj yaptığı bir bölüm üzerine, platformu Covid-19 aşısı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlayarak müziğini Spotify'dan kaldırmıştı.