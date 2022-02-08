Trump yayınından ırkçılık yapan Joe Rogan'a destek verdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yayınında ırkçı kelime kullanan ve Covid-19 hakkında dinleyenlerin kafasını karıştıran Joe Rogan'ın özür dilemeyi bırakması ve yaptığı şeye "devam etmesi" gerektiğini söyledi.
Yayıncı Joe Rogan, müzisyenlerin Covid-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgiler yayması ve podcast'inde siyahlara karşı ırkçı bir kelime kullanması üzerine müziklerini Spotify'dan çekmesinin ardından son haftalarda birçok tartışmanın merkezi oldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Rogan'ın yaptığı işe devam etmesini söyleyerek destek verdi. Yaptığı açıklamada, "Joe Rogan ilginç ve popüler bir adam, ancak sahte haberler ve radikal sol manyakları ve delilerden özür dilemeyi bırakmalı" şeklinde konuşan Trump, "Özür dilemenin kaç yolu var? Joe, bu kadar iyi yaptığın şeye devam et ve seni zayıf ve korkmuş göstermelerine izin verme. Bu sen değilsin ve asla olmayacak!" ifadelerini kullandı.
Insider'ın aktardıklarına göre; hafta sonu boyunca, Rogan, sanatçı India Arie tarafından yayınlanan ve 24 kez hakaret kullandığını gösteren bir video montajının viral hale gelmesinden sonra podcast'inde siyahlara karşı ırkçı bir kelime kullandığı için özür diledi.
Rogan, "Bu benim sözüm değil" dedi ve bunu şimdiye kadar ele alması gereken "en pişmanlık verici ve utanç verici şey" olarak nitelendirdi.
NEIL YOUNG TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçen ayın sonlarında sanatçı Neil Young, Rogan'ın Amerikalıların Covid-19 önlemlerini takip etmeleri için "hipnotize edildiğini" iddia eden bir bilim insanı olan Robert Malone ile röportaj yaptığı bir bölüm üzerine, platformu Covid-19 aşısı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlayarak müziğini Spotify'dan kaldırmıştı.
İlgili Haberler
- ABD Kongresi, eski ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'yı, Kongre baskınıyla ilgili ifadeye çağırdı
- ABD’de başlayan Trump’ın darbe süreci neyi anımsatıyor?
- Trump Biden'ı hedef aldı: Delice politikalarla ülkemizi yok ediyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- 'Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa yazık'
- Kuran kursunda skandal iddialar
- Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur kararı
- TRT dizisinde tepki çeken sahne
- MHP'den sosyal medya düzenlemesi teklifi
- ABD, mağdurlara 230 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
- Ukrayna, askeri tatbikatta Türk İHA'larını kullanacak
- Odatv'ye kumpastaki isimler hakkında yeni gelişme