Trump yönetimi, Voice of America'da 600’den fazla çalışanı işten çıkardı

New York Times’ın haberine göre, Trump yönetimi ABD’nin devlet destekli haber kuruluşu Voice of America’da (VOA) görev yapan 600’den fazla federal çalışana işten çıkarma bildirimi gönderdi.



Bu hamle, Başkan Donald Trump’ın "anti-Amerikan" olarak nitelendirdiği kamuya ait medya kuruluşlarını tasfiye etme planının bir parçası. Trump, Mart ayında VOA’yı hedef alarak kurumun partizan propaganda yaydığını ve "radikal Amerika'nın sesi" haline geldiğini iddia etmişti.

Trump daha sonra yayın kuruluşunun dağıtılması için bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, neredeyse tüm muhabirleri ücretli izne çıkardı ve 1942’de II. Dünya Savaşı sırasında kurulan VOA’nın haber faaliyetlerini ilk kez durdurdu.

İşten çıkarmalar sonucunda VOA’nın personel sayısı 2025 başındaki kadrosunun yedide birine düşerek 200'ün altına inecek. Çalışanlar 1 Eylül'de resmen işten çıkarılana kadar ücretli izinli olacak.

Trump tarafından ABD Küresel Medya Ajansı’na (USAGM) kıdemli danışman olarak atanan Kari Lake, bu ay başında Kongre’ye gönderdiği bildiride, VOA personelinin büyük çoğunluğunu işten çıkaracağını açıklamıştı.

Lake, yaptığı açıklamada Voice of America’yı "şişirilmiş, hesap vermez bir bürokrasi" olarak tanımladı ve 639 çalışanın işine son verilmesinin "işlevsizliği, yanlılığı ve israfı" ortadan kaldıracağını savundu.

Ancak VOA’nın eski Beyaz Saray Büro Şefi Patsy Widakuswara, kararı eleştirerek, "Bu karar, ABD’nin dünyaya demokrasi ve özgürlük ideallerini anlatan 83 yıllık bağımsız gazeteciliğin sonunu getiriyor" dedi.







