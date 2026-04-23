Trump yönetiminde ilk büyük tasfiye: ABD Donanması’nın zirvesinde deprem

ABD’de Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle, Donanma Bakanı John Phelan’ın görevden alındığı öne sürüldü. Kararın, İran ile ateşkes süreci ve ABD Donanması’nın Orta Doğu’daki kritik operasyonları sırasında gelmesi dikkat çekti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, görevden almada Hegseth ile yaşanan gerilim ve Donald Trump ile doğrudan kurduğu temaslar etkili oldu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Phelan’ın görevinden derhal ayrıldığını duyurdu.

Parnell, açıklamasında, “Savunma Bakanı ve Bakan Yardımcısı adına, Bakan Phelan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Donanma Müsteşarı Hung Cao’nun vekaleten görevi devralacağı bildirildi.

CNN’in aktardığına göre, kriz Beyaz Saray’da Trump ile Hegseth arasında yapılan görüşmede zirveye ulaştı. Görüşmede gemi inşa programları ve donanma reformlarının yavaş ilerlemesi ele alındı.

Trump’ın süreçten memnun olmadığı ve Phelan’ın değiştirilmesi gerektiği yönünde karar verdiği öne sürüldü. Bunun ardından Hegseth’in Phelan’a istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini ilettiği belirtildi.

TRUMP'A ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Haberlere göre Phelan, görevden alma kararının Trump tarafından verildiğine önce inanmadı ve Beyaz Saray yetkilileriyle temasa geçti.

Daha sonra Beyaz Saray’a giderek Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği ve burada görevden alındığının kendisine doğrudan bildirildiği kaydedildi.

Kararın zamanlaması Washington kulislerinde dikkat çekti. ABD Donanması’nın, İran bağlantılı gemi hareketlerini izlediği ve Hürmüz Boğazı çevresindeki operasyonlarda aktif rol oynadığı bir dönemde görev değişikliğine gidildi.

Bu nedenle, görevden alma kararı hem Pentagon içinde hem de siyasi çevrelerde sürpriz olarak değerlendirildi.

İş insanı kimliğiyle bilinen Phelan’ın askeri geçmişi bulunmuyordu. Ancak Trump’a yakınlığı ve seçim kampanyasına verdiği destek sonrası 2025 yılında göreve getirilmişti.