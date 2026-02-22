Trump yönetiminde İran çatlağı: Savaş riski siyasi tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik artan askeri baskısı, Washington’da hem dış politika hem de iç siyaset açısından tartışma konusu oldu.

Beyaz Saray kaynaklarına göre Trump’ın Orta Doğu’daki askeri yığınağı sürerken, yönetim içinde İran’a yönelik olası bir saldırı konusunda tam bir fikir birliği bulunmuyor.

Trump yönetimi, Orta Doğu’da geniş çaplı askeri güç konuşlandırırken İran’a yönelik haftalar sürebilecek bir hava operasyonu hazırlığı yaptığı iddiaları gündeme geldi. Ancak Trump’ın, kamuoyuna olası bir askeri müdahalenin gerekçesini ayrıntılı biçimde açıklamaması dikkat çekiyor.

ABD’nin haziran ayında İran’daki nükleer tesisleri hedef aldığı, İran’ın ise yeni bir saldırı olması halinde sert karşılık vereceği yönünde açıklamalar yaptığı biliniyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın sert söylemlerine rağmen yönetim içinde İran’a saldırı konusunda “birleşik bir destek” bulunmadığını söyledi.

Yetkiliye göre Trump’ın danışmanları, seçmenin önceliğinin ekonomi ve hayat pahalılığı olduğuna dikkat çekerek, dış politika gündeminin seçmen mesajını gölgelememesi gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin bu yıl yapılacak ara seçimlerde ekonomik reformları kampanya merkezine koymayı planladığı belirtiliyor.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ RİSK

Kasım ayında yapılacak ara seçimler, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağını belirleyecek.

Uzmanlara göre İran ile uzun süreli bir çatışma, Trump ve Cumhuriyetçiler açısından siyasi risk oluşturabilir.

Cumhuriyetçi stratejist Rob Godfrey, Trump’ın siyasi tabanının dış müdahalelere mesafeli olduğunu belirterek, “Sonsuz savaşlar dönemini bitirmek Trump’ın temel vaatlerinden biriydi” değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın dış politikasının “Amerikan halkı için kazanımlar sağladığı” savunuldu.

Yönetim, İran’a yönelik baskının hem güvenlik hem de ekonomik çıkarlar açısından gerekli olduğunu öne sürüyor.

BELİRSİZ HEDEFLER ELEŞTİRİLİYOR

Trump’ın İran’a yönelik olası saldırı gerekçeleri zaman içinde değişiklik gösterdi.

Başlangıçta protestolara yönelik baskıyı gerekçe gösteren Trump, daha sonra nükleer programın sonlandırılması ve hatta “rejim değişikliği” ihtimalinden söz etti.

Ancak hava saldırılarının bu hedeflere nasıl ulaşacağı konusunda net bir plan kamuoyuyla paylaşılmadı.

Uzmanlar, kamuoyunda yeni bir dış savaşa yönelik isteğin düşük olduğunu ve İran’la yaşanabilecek bir askeri tırmanmanın seçim sürecinde Trump açısından önemli bir sınav olabileceğini belirtiyor.